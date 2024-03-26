Sağanak faciası! Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü
Mardin'de şiddetli sağanak inanılmaz bir olaya yol açtı. Kentin Artuklu ilçesinde yağış sonrası yol çöktü. Park halindeki 2 araç tarihi bir evin avlusuna düştü
- 1
Mardin'de Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.
- 2
DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.
- 3
Çökmeyle beraber yolda park halinde olan bir otomobil ile hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.
-
- 4
Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17