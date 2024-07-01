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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden haber! Yorgun mermi 11 aylık bebeği hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Evdeyken başına yorgun mermi isabet eden bebek hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle birlikte oynayan bebeğin başına isabet etti. 11 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:48
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        Kahreden haber! Yorgun mermi 11 aylık bebeği hayattan kopardı
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        Olay, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

        Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Kanlar içinde kalan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır mahalle sakinlerine çağrıda bulunarak, "Değerli Çeltikçi Mahallesi sakinlerimiz. Bayındır Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Lisesi tarafında bir yorgun kurşun küçük bir çocuğumuza isabet etmiştir. Bugün saat 14.00 sıralarında bu civarda silah sesi ya da atan kişi ile ilgili bilgisi olan vatandaşlarımız varsa, emniyet mensuplarına ifade vermesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

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