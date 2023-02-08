Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkıldı.

DHA'nın haberine göre Azerbaycan Bulvarı'ndaki otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu'na ulaşıldı.

Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışması sürüyor.