Enkazda 44 saat... Şişe kapağıyla can suyu!

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.
44 SAAT SONRA KURTARILDI
İHA'da yer alan habere göre İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı.
ŞİŞENİN KAPAĞIYLA SU VERDİLER
Enkaz altında susayan küçük çocuğa, şişenin kapağıyla su verdi.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.