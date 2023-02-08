Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kahramanmaraş depremi son dakika haberleri: Enkazda 44 saat... Şişe kapağıyla 1 yudum su!

Enkazda 44 saat... Şişe kapağıyla can suyu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed, 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed’e elleri ile su içirdi

Giriş: 08.02.2023 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depremi son dakika haberleri: Enkazda 44 saat... Şişe kapağıyla 1 yudum su!
HABERTURK.COM / İHA

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.

44 SAAT SONRA KURTARILDI

İHA'da yer alan habere göre İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı.

ŞİŞENİN KAPAĞIYLA SU VERDİLER

Enkaz altında susayan küçük çocuğa, şişenin kapağıyla su verdi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.