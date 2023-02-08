Enkazda 44 saat... Şişe kapağıyla can suyu!

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.

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