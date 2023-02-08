Gaziantep'teki yıkım uydudan görüntülendi!

Reuters / HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin en az 10 ilinde ciddi şekilde hissedildi. Depremin ardından en çok hasar gören şehirlerden biri de Gaziantep oldu.

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin depremden önceki ve sonraki haline ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, acil durum ekiplerinin önümüzdeki günlerde karşılaşacağı zorluğun boyutu hakkında fikir verdiği belirtildi.

Nurdağı'nda çok sayıda binanın çatısı tamamen çöktü, diğer yapılar ise tamamen çöktü.

Uydu görüntülerinde, beyaz acil durum çadırlarının ve araçlarının depremden sonraki saatlerde Nurdağı'nın en işlek caddelerinden bazılarını nasıl doldurduğunu gösterdi.

Depremin merkez üssüne yakın İslahiye'de de bazı çatıların binalardan tamamen kaydığı açıkça görüldü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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