Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan Dünya Kadınlar Günü, mart ayına yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Pek çok ülkede coşkuyla kutlanan bu gün, kadınların toplumsal hayattaki yerini ve emeğini vurgulayan etkinliklerle anılıyor. "Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman?" sorusu bu yıl da araştırılıyor. Hediye ve paylaşımlarını önceden hazırlamak isteyenler için bu özel günün tarihini, anlamını ve önemini derledik. İşte Dünya Kadınlar Günü'ne dair merak edilen tüm detaylar...