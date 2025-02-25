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        Haberler Dünya Londra'da Avrupa zirvesi | Dış Haberler

        Tusk: Londra'da hafta sonu Avrupa'nın savunmasına dair bir toplantı düzenlenecek

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna ve ABD ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, hafta sonu birçok ülkenin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Londra'da Avrupa'nın savunmasına dair toplantı düzenleceğini ifade etmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:04
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        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ve ABD'ye düzenleyeceği ziyarete dair açıklamalarda bulundu.

        Starmer, hafta sonu birçok ülkenin katılımıyla Londra'da toplantı düzenleneceği duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk da pazar günü Londra'da Avrupa'nın savunmasına dair bir toplantı düzenleneceğini bildirmişti.

        Basın toplantısının başında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Starmer "Rus tanklarının tekrardan Avrupa şehirlerine gireceğini söyleselerdi inanmazdım. Ancak şu an buradayız. Her şeyin değiştiği bir dünyadayız." dedi.

        Starmer diğer yandan Birleşik Krallık kıyılarında Rus gemilerinin gezdiğine dikkat çekerek, Rusya'nın Ukrayna'da durmadığını ve kendileri için de tehdit oluşturduğunu ifade etti ve "Barış için mücadele etmeliyiz." dedi.

        Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Starmer'dan da konuya dair bir yorum geldi. Starmer, ABD'nin garanti sunması durumunda Ukrayna'ya asker sevk edebileceklerini dile getirdi.

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        Starmer, Birleşik Krallık'ın savunma bütçesini gayrisafi milli hasılaya oranla yüzde 2.5'e çıkartacaklarını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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