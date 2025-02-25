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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi" | Son dakika haberleri

        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"

        Düğünde silahının tutukluk yapması sonucu kazara kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan Metin İstek "Sedat benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük." dedi. Ölen Sedat İstek'in annesi T.İ. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Metin düğünde 1 poşet mermi sıktı. O benim yavrumu benden ayırdı. Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın. Benim oğlum olmasa başka analar yanardı. Düğünde bu kadar silah sıkılır mı?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:44
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        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
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        Kayseri'de, düğünde tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan Metin İstek'in (39) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İstek, "Sedat benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük. Sedat yerde boş kovan topluyordu. Havaya doğru silahımı kaldırdım. Sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim. Bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. Sonra da bana 'uzaklaş' dediler. 50- 100 metre uzaklaşıp polise teslim oldum. Kasıtlı bir şey yapmadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

        MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

        Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İstek'in tabancası tutukluk yaptı. Metin İstek'in kontrol ettiği tabanca, bir anda ateş aldı, kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İstek, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İstek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin İstek ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede İstek hakkında 'olası kastla adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

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        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Metin İstek ile ölen Sedat İstek'in şikayetçi anne ve babası ile eşi hazır bulundu. Düğünde silahının tutukluk yaptığını söyleyen sanık İstek, "Sedat benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Sedat ile birlikte benim aracımda bulunan silahımı aldık. Sedat yerde boş kovan topluyordu. Havaya doğru silahımı kaldırdım. Sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim. Bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. Sonra da bana 'uzaklaş' dediler. 50- 100 metre uzaklaşıp polise teslim oldum. Kasıtlı bir şey yapmadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

        YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Ölen Sedat İstek'in annesi T.İ. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Metin düğünde 1 poşet mermi sıktı. O benim yavrumu benden ayırdı. Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın. Benim oğlum olmasa başka analar yanardı. Düğünde bu kadar silah sıkılır mı?" dedi. Ölen İstek'in eşi Z.İ. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Beni de çocuklarımı da mağdur ettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın. Eşim, benim hem annem hem de babamdı. Çocuklarımla beraber ben de yetim kaldım" diye konuştu. Baba N.İ. de şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

        ÖLEN İSTEK'İN EŞİNDEN SANIĞA TEPKİ

        Müşteki ifadeleri sonrası yeniden söz verilen sanık Metin İstek, "Sedat'ın eşi Sedat ile bize yemek hazırladı. Evlerinde karnımızı doyurduk" dedi. Bu sırada Sedat İstek'in eşi Z.İ., "Evet, karnınızı doyurdum. Sedat'ı öldür diye mi doyurdum" diyerek sanığa tepki gösterdi. Mahkeme başkanının talimatı ile şikayetçi Z.İ. salondan çıkarıldı. Yeniden söz alan sanık İstek ise "Sedat silahı beline takmıştı. 'Dostumuz, düşmanımız var' diyerek belinde taşımıştı. Benim asla öldürme kastım yoktu. Aramızda husumet de yoktu" dedi.

        Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Metin İstek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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