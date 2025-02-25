Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu. 2 polis memuru ise, ağır yaralandı

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Karatay ilçesindeki Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi’nin kesiştiği kavşakta, 17.43 sularında bir polis aracıyla TIR çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede polis memuru Onur Şirin’in olay yerinde şehit olduğu belirlendi.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralı 2 polis memuru Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca bir polisin şehit olduğu kaza anı ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir TIR’ın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, ''Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.