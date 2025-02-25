Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yusuf Güney'den, Rafet El Roman'a: Kendisine kırılmadım

        Yusuf Güney'den, Rafet El Roman'a: Kendisine kırılmadım

        Yusuf Güney, astral yolculuk ve 'uzaylılarla' ilgilenmekten hayatının darmadağın olduğunu belirterek yeni bir uyanış dönemine girdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yusuf Güney; uzun süredir, astral seyahat ve 'uzaylılarla' ilgilenmekten müziği arka plana itmişti. Son bir kaç yıldır, bu yöndeki açıklamalarıyla gündemde olan Güney, Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; yeni bir uyanış dönemine girdi.

        "DEVRELERİM YANDI"

        Müzikten uzak kaldığı süreçte farklı deneyimler edindiğini ifade eden Yusuf Güney; "Bir süredir kendimi bulma ve dengeyi sağlama sürecindeydim. Kimse bana 'Sen seçilmişsin, git dünyayı kurtar' demedi ama yaşadıklarım nedeniyle bir misyon duygusu hissettim. Çok zor bir süreçti, hayatımı darmadağın etti. Arada kafam karıştı, devrelerim yandı ama her şeye rağmen çok güzel şeyler öğrendim. Yaptıklarımdan dolayı her şeye teşekkür ettim ve üzdüğüm insanlardan helallik istedim. Beni üzenleri affettim. Sonunda yeni bir benlik ve doğuşla bir yapılanmaya girdim. Yusuf Güney’i daha farklı bir şekilde göreceksiniz" dedi.

        REKLAM

        "KENDİSİNE KIRILDIM"

        Rafet El Roman’ın, "Müziğe dön" çağrısı hatırlatıldığında ise Yusuf Güney; "Rafet abiyi seviyorum. Her zaman ciddiye alıyorum. Benim onunla hiçbir problemim yok. Belki zaman zaman onun benimle problemi olabilir. Ben ahde vefaya önem veren biriyim. Onun için hiçbir zaman benim onunla sorunum olmaz. Kendisi de söyler, 'Herhangi bir borcu kalmadı, bana fazlasıyla verdi' diye...

        Şarkılarımı kendim yaptım, sözü müziği kendim yaptım. Hiçbir şey altın tepside sunulmadı bana ama ön ayak oldu. Buralara gelmemdeki yegâne sebeplerden biridir. Var olsun, her zaman keyifli mutlu olsun. Röportajı ilk izlediğimde üzüldüm. Sonra dedim ki, 'Sen eski Yusuf değilsin ki. Eski Yusuf olsan ortalığı ayağa kaldırırsın' dedim ve güldüm geçtim. O da haklı. Bilmediği, deneyimlemediği bir durum hakkında yorum yapmış. Kendisine kırılmadım" şeklinde konuştu.

        "YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİ HEYECANLIYIM"

        Yeni şarkılar hazırladığını ve konser maratonuna başlayacağını açıklayan Yusuf Güney; "Bizler arabesk ve acılardan besleniriz. Bu durumu aldım, pozitif arabesk durumuna çevirdim. Arabesk yapacaksak pozitife çevirelim, mutlu olalım. Yine 'Aşklarından bulasın' diyelim ama bunu mutlu bir şekilde diyelim. Çok güzel besteler yaptım. Eski tarzımla alakalı R&B, pop tarzında şarkılar yaptım. Rock var mesela. 'Yusuf Güney Astral Alemler konser projesi'. 4 yıldır konser yapmamışım. Yeniden başlamış gibi heyecanlıyım" dedi.

        Yusuf Güney, sözlerine şöyle devam etti: Keşfetmediğim bir şeyleri keşfetmeye çalışıyor gibiyim. 1,5 saatlik konser olacak. Yusuf Güney şarkıları, 90'lar, 2000'ler kafasında gideceğim. Hatıralarımızda kalmış o eserleri yorumlayarak seyircimizle buluşturacağız. Konserden sonra sahne değişecek ve 45 dakika kadar konsere gelen seyircilerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Adına da Esprili Mevzular diyeceğiz. Bunları haz alarak yapacağım. Şehir şehir gezip konferanslar vereceğim. İlk konferansımız cuma günü Bursa'da. Konferanslardan ücret almayacağım. Sponsorlar buluyorum."

        Yusuf Güney, bu açıklamalarından kısa bir süre önce, yapay zekâyla oluşturulan bir kadın fotoğrafını; "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşındaki sevgilim" notuyla paylaştı.

        Andromedalı sevgilisini paylaştı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yusuf Güney
        #Rafet El Roman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Habertürk Anasayfa