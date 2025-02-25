Yusuf Güney'den, Rafet El Roman'a: Kendisine kırılmadım

Yusuf Güney; uzun süredir, astral seyahat ve 'uzaylılarla' ilgilenmekten müziği arka plana itmişti. Son bir kaç yıldır, bu yöndeki açıklamalarıyla gündemde olan Güney, Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; yeni bir uyanış dönemine girdi.

REKLAM advertisement1 "DEVRELERİM YANDI" Müzikten uzak kaldığı süreçte farklı deneyimler edindiğini ifade eden Yusuf Güney; "Bir süredir kendimi bulma ve dengeyi sağlama sürecindeydim. Kimse bana 'Sen seçilmişsin, git dünyayı kurtar' demedi ama yaşadıklarım nedeniyle bir misyon duygusu hissettim. Çok zor bir süreçti, hayatımı darmadağın etti. Arada kafam karıştı, devrelerim yandı ama her şeye rağmen çok güzel şeyler öğrendim. Yaptıklarımdan dolayı her şeye teşekkür ettim ve üzdüğüm insanlardan helallik istedim. Beni üzenleri affettim. Sonunda yeni bir benlik ve doğuşla bir yapılanmaya girdim. Yusuf Güney’i daha farklı bir şekilde göreceksiniz" dedi.

REKLAM "KENDİSİNE KIRILDIM" Rafet El Roman’ın, "Müziğe dön" çağrısı hatırlatıldığında ise Yusuf Güney; "Rafet abiyi seviyorum. Her zaman ciddiye alıyorum. Benim onunla hiçbir problemim yok. Belki zaman zaman onun benimle problemi olabilir. Ben ahde vefaya önem veren biriyim. Onun için hiçbir zaman benim onunla sorunum olmaz. Kendisi de söyler, 'Herhangi bir borcu kalmadı, bana fazlasıyla verdi' diye...

Şarkılarımı kendim yaptım, sözü müziği kendim yaptım. Hiçbir şey altın tepside sunulmadı bana ama ön ayak oldu. Buralara gelmemdeki yegâne sebeplerden biridir. Var olsun, her zaman keyifli mutlu olsun. Röportajı ilk izlediğimde üzüldüm. Sonra dedim ki, 'Sen eski Yusuf değilsin ki. Eski Yusuf olsan ortalığı ayağa kaldırırsın' dedim ve güldüm geçtim. O da haklı. Bilmediği, deneyimlemediği bir durum hakkında yorum yapmış. Kendisine kırılmadım" şeklinde konuştu.

"YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİ HEYECANLIYIM" Yeni şarkılar hazırladığını ve konser maratonuna başlayacağını açıklayan Yusuf Güney; "Bizler arabesk ve acılardan besleniriz. Bu durumu aldım, pozitif arabesk durumuna çevirdim. Arabesk yapacaksak pozitife çevirelim, mutlu olalım. Yine 'Aşklarından bulasın' diyelim ama bunu mutlu bir şekilde diyelim. Çok güzel besteler yaptım. Eski tarzımla alakalı R&B, pop tarzında şarkılar yaptım. Rock var mesela. 'Yusuf Güney Astral Alemler konser projesi'. 4 yıldır konser yapmamışım. Yeniden başlamış gibi heyecanlıyım" dedi.

Yusuf Güney, sözlerine şöyle devam etti: Keşfetmediğim bir şeyleri keşfetmeye çalışıyor gibiyim. 1,5 saatlik konser olacak. Yusuf Güney şarkıları, 90'lar, 2000'ler kafasında gideceğim. Hatıralarımızda kalmış o eserleri yorumlayarak seyircimizle buluşturacağız. Konserden sonra sahne değişecek ve 45 dakika kadar konsere gelen seyircilerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Adına da Esprili Mevzular diyeceğiz. Bunları haz alarak yapacağım. Şehir şehir gezip konferanslar vereceğim. İlk konferansımız cuma günü Bursa'da. Konferanslardan ücret almayacağım. Sponsorlar buluyorum." Yusuf Güney, bu açıklamalarından kısa bir süre önce, yapay zekâyla oluşturulan bir kadın fotoğrafını; "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşındaki sevgilim" notuyla paylaştı. Andromedalı sevgilisini paylaştı Haberi Görüntüle