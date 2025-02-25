Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'nin yaptığı sevk açıklamasında, 'Sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' ibaresi yer alırken, Portekizli teknik adam 36 ve 41. maddelerden disiplin kuruluna gönderildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 38. maddeden PFDK'lık oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, "saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe'de Mourinho'nun yanı sıra idareciler Mario Branco ve Okan Özkan ile antrenörler Sandro Zufic, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula sevk edildi.
Ayrıca ikas Eyüpspor, Beşiktaş, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor kulüpleri de çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.
TFF'nin resmi sitesinde yer alan sevk kararlarına göre; Portekizli teknik adam, 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle 36. maddeden, basın toplantısında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek 'hakareti' nedeniyle ise 41. maddeden disipline gönderildi. Okan Buruk ise, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle 38. maddeden PFDK'lık oldu.
TFF'den Mourinho'nun sevkiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR? İŞTE OLASI CEZALAR
Futbol Disiplin Talimatı'nın 36 ve 41. maddelerinden PFDK'ya sevk edilen Mourinho ile 38. maddeden PFDK'lık olan Okan Buruk'u bekleyen cezalar da ortaya çıktı. İşte o maddeler:
MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;
(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL’den 780.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 48.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası,
(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 240.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 120.000.- TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 39.000.-TL’den 198.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir. (3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,
(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,
(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 1.200.000.-TL’den 3.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 600.000.- TL’den 1.800.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 300.000.-TL’den 1.200.000.- TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;
(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.- TL’den 420.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;
(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.- TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL’den 1.800.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 330.000.-TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL’den 330.000.- TL’ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL’den 180.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.
MADDE 38 – FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
(1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin;
Basın ve yayın organları, resmi internet siteleri veya sosyal medya aracılığı ile; Türk
Futbolunun marka değerine ve TFF’nin kurumsal itibarına zarar vermeleri, TFF
Yöneticilerinin, Kurul Üyelerinin, müsabaka görevlilerinin ve TFF mensuplarının
tarafsızlıklarına gölge düşürmeleri, bu kişilerin görevlerinden el çekmeleri hususunda
sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunmaları, sporda
şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve
taraftar olaylarına neden olabilecek her türlü açıklama, beyan ve paylaşımda bulunmaları
yasaktır.
Yukarıdaki ihlallerin gerçekleştirilmesi halinde Disiplin Kurulu aşağıda yer alan cezalara
hükmeder;
a) Kulüp yöneticilerine 45 ila 90 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile;
o Süper Lig için 1.500.000 TL'den 3.000.000 TL'ye kadar,
o 1.Lig için 300.000 TL'den 600.000 TL'ye kadar,
o 2.Lig için 150.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar,
o 3.Lig için 75.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar para cezası.
b) Kulüplere;
o Süper Lig için 2.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar,
o 1.Lig için 400.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar,
o 2.Lig için 200.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar,
o 3.Lig için 100.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası.
c) Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30
ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten;
o Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,
o 1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,
o 2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,
o 3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası.
d) Futbolculara;
o Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,
o 1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,
o 2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,
o 3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası.
(2) Bu madde kapsamında yapılan ihlallerin tekrarı halinde tekerrür hükümleri uygulanır.
(3) Ayrıca işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen açıklama, paylaşım veya beyanların kulüplerin
basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya
hesapları aracılığıyla herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak
gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (a) bendine göre
yalnızca hak mahrumiyeti ceza verilir.
OKAN BURUK VE ICARDI DE PFDK'LIK OLDU
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de PFDK'ya sevk edildi.
Buruk, basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle disiplin kuruluna gönderilirken, Icardi ise “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte o açıklama:
"GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Mourinho, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından RAMS Park'taki atmosferle ilgili, 'orman' ifadesini kullanırken, saha kenarında hakeme itiraz eden Okan Buruk'u ima ederek, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" şeklinde konuşmuştu.
G.SARAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.
F.BAHÇE: ACİZ İFTİRA
Fenerbahçe Kulübü ise resmi siteden Galatasaray'a cevap vermişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.
Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.
Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;
José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.
Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.
Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "
MOURINHO DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR!
Öte yandan HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında hukuki adımlar atmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, kendi avukatlarıyla görüşme halinde ve Galatasaray’a karşı dava açmaya hazırlanıyor.