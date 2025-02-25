3 kişi evde ölü bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Aynur Aktaş (72), Halim Aktaş (70) ve Hakan Aktaş''dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

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Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Başkentgaz ekipleri de apartmanda incelemede bulundu.

SABAH İŞE GİTMEYİNCE İŞ ARKADAŞLARI ARAMIŞ

Bir süredir kombinin bozuk olduğu iddia edilen evde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Hakan Aktaş'ın, sabah işe gitmemesi üzerine iş arkadaşları komşularının komşuları aradığı öğrenildi.

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Aktaş'a ait otomobilin otoparkta olduğunu öğrenen yakınlarının da eve gelerek polis eşliğinde eve girdiği, Hakan Aktaş annesi Aynur Aktaş ve babası Halim Aktaş hayatını kaybettiğini belirlendi.

Aynı binada esnaf olan Musap Baykal, "Hakan sabah işe gitmeyince bizim arkadaşımız var, onu aramışlar bir bakar mısın işe gelmedi diye. O da bakmış arabaları parkta duruyor, kapıları da kapalı. Sonra diğer akrabalarını aramış böyle bir durum var diye. Onlar geldiler, polisle birlikte kapıyı açtılar. Hakan kombi cihazının yanında vefat etmiş. Salonda da annesi ve babası hayatını kaybetmiş. Dün akşam 9- 10 civarı olmuş diye söylediler" dedi.

Öte yandan, Hakan Aktaş'ın bir kombi firmasında muhasebe müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.