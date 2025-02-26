Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD basını maden anlaşmasının yakında imzalanacağını duyururken, Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu açıklamalar geldi.

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Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin maden anlaşmasını imzalamak istediğini ifade ederken, Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye ziyaret edebileceğine dair duyumlar aldığını belirtti.

RUSYA İLE ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Trump, Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın sahip olduğu nadir madenler için anlaşma yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kıymetli madenler konusunda ABD ile iş birliği yapabileceklerini duyurmuştu.

"BARIŞ GÜCÜ GEREKECEK"

Diğer yandan, Ukrayna'nın güvenliği için barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Trump da ilgili tartışmadaki pozisyonunu yineleyerek "Ukrayna'da barış gücü askerlerine ihtiyaç olacak." dedi. Trump ayrıca, barış gücü konusunda bütün tarafların kabul edebileceği şekilde bir anlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

ORTA DOĞU DEĞERLENDİRMESİ

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğine dair görüşmeler sürerken Trump "Daha önce de söylediğim gibi, Hamas'la anlaşma konusu Netanyahu'ya ve İsrail'e kalmış bir mesele." dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir