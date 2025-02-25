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        Haberler Ekonomi Para TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı - Para Haberleri

        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı

        TCMB swap hariç net döviz pozisyonunda geçen hafta yaşanan yaklaşık 5 milyar dolarlık düşüşün ardından pazartesi günü de 4.8 milyar dolarlık gerileme kaydedildi. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi 24 Şubat'ta Merkez Bankası'nın günlük net döviz satışını 5.1 milyar dolar olarak hesapladıklarını bildirdi. Ekonomist Hakan Kara ise geçen hafta TCMB'nin yerel seçimlerden bu yana en yüksek döviz satışına imza attığına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:17
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        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
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        TCMB rezervlerinde 14 Şubat haftasında rekor seviyeye ulaşılırken geçen haftadan itibaren bankanın net döviz pozisyonunda yaşanan düşüşler dikkat çekti.

        Son yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Söz konusu haftada swap hariç net rezervler de 71 milyar 498 milyon dolarla rekor kırdı.

        Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (BFRC) hesaplamasına göre geçen hafta TCMB'nin swap hariç net döviz pozisyonunda yaklaşık 5 milyar dolarlık bozulma yaşandı. BFRC pazartesi gününe (24 Şubat) ilişkin değerlendirmesinde ise "Swap hariç net döviz pozisyonunun 24 Şubat günü 4.8 milyar dolar kötüleşme gösterdiğini hesaplıyoruz. Ayrıca TCMB'nin aynı gündeki net döviz satışının 5.1 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

        YEREL SEÇİMLERDEN BU YANA EN BÜYÜK HAFTALIK SATIŞ

        Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara da X üzerinden yaptığı paylaşımda geçen hafta TCMB'nin yerel seçimlerden bu yana en yüksek döviz satışını yaptığını belirtti.

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        Kara döviz satışının olası nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

        -Merkez Bankasının tahminini artırması

        -Enflasyondaki düşüşün sınırlı olacağının anlaşılması ile sabit getirili TL varlıklarda kâr satışı

        -Risk iştahını azaltan yerel ve küresel gelişmeler

        -KKM’den çıkışın hızlanması

        -Mevsimsel dış açık.

        BORSADA ÇALKANTI

        TCMB tarafında geçen haftadan bu yana döviz satışı yaşandığı görülürken, özellikle geçtiğimiz cuma piyasalarda önemli bir çalkantı yaşandı. Cuma günü BIST 100 endeksi gün içerisinde yüzde 3.3'ü bulan bir kayıp yaşandı. Endeks günü yüzde 2.1'lik düşüşle tamamladı.

        Söz konusu düşüşte sosyal medyada yayılan çeşitli dedikoduların da etkisi olduğu iddia edilirken SPK cuma günü yapılan işlemeleri incelemeye aldığını duyurdu. Bunun yanında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da borsa hakkında yanıltıcı haberler paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

        Bu yaşananların ardından BIST 100 endeksindeki düşüş bu hafta da devam etti. Endeks haftanın ilk gününde yüzde 0.28, salı günü ise yüzde 1.29 düştü. Böylece son 5 işlem gününde yaşanan kayıp yüzde 4.76'ya ulaştı.

        KURDA ANLIK YÜKSELİŞ SONRASI SAKİN SEYİR

        Borsada bunlar yaşanırken kur tarafında görece daha sakin bir seyir yaşandı. Cuma günü borsada satışların arttığı anlarda dolar/TL 36.55'i görse de daha sonra 36.40'lara çekildi. Bugün itibarıyla ise 36.45'ten işlem gördü.

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