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        Haberler Dünya Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi | Dış Haberler

        Kremlin Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlanmasıyla ilgili duruşunu yineledi

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD-Rusya arasındaki mevcut ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlanmasına ilişkin iddiasına da değinen Peskov, bu konudaki pozisyonlarının belli olduğunu ifade ederek, Avrupalı askerlerin barış gücü olarak Ukrayna'ya girişine karşı olduklarını işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:46
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        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
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        ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, Avrupalı devletlerin Ukrayna'ya barış gücü olarak asker gönderebileceğini ve bu duruma Putin'in de bir itirazı olmadığını ifade etti.

        Trump, Putin'le bu konuda görüştüğünü belirtirken, Kremlin'den aksi bir açıklama geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupalı askerlerin Ukrayna'da konuşlanmasına dair, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından beyan edilmiş bir pozisyonları olduğunu ifade ederken, bu konuya ilişkin eklenecek yeni bir şey olmadığını söyledi.

        Sergey Lavrov, NATO ülkelerinin Ukrayna'da barış gücü olarak bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, hangi bayrak altında bulunacaklarının ise önemli olmadığını ifade etmişti.

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        "YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"

        Peskov ayrıca ABD ile aralarında güven sorunu olup olmadığına dair soruya yanıt verdi. Peskov, ABD ile ilişkilerin ve güvenin tekrardan güçlenmesi için yapacak çok şey olduğunu ifade ederken "Karşılıklı güveni güçlendirmek için birçok tedbir geliştirmemiz gerekiyor. Birbirimize birçok küçük adım atmalıyız ki güven atmosferi oluşmasına yardımcı olsun. Güveni tek bir seferde yeniden inşa etmek imkansız." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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