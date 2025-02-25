Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!

Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

REKLAM advertisement1

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakem olarak Slavko Vincic'i istediklerini söylemişti. Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.