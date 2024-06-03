Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
Bolu'da, Irak uyruklu 27 yaşındaki H.M., kayınbiraderiyle gittiği evinde, dini nikahla birlikte yaşadığı 33 yaşındaki I.H.'yi, 27 yaşındaki A.M. isimli erkekle birlikte gördü. H.M.'nin saldırdığı A.M., 3'üncü kattaki balkondan atladı. Alt katın balkonuna düşen A.M., yaralandı. H.M., kayınbiraderi ve sonradan olayı duyup gelen A.M.'nin babası polise taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı
Bolu'da şoke eden olay, saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi.
KOMŞULARI DURUMU EŞİNE BİLDİRDİ
I.H. (33) isimli Irak uyruklu kadının Iraklı A.M. (27) isimli erkekle birlikte eve girdiğini gören komşuları, durumu kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.’ye (27) haber verdi.
KADINI, ADAMLA GÖRÜNCE SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre H.M., yanında kadının erkek kardeşiyle eve geldi. Eve giren H.M. ve kayınbiraderi, I.H.’yi, A.M. ile birlikte görüp saldırdı.
İÇ ÇAMAŞIRLA 3.KATTAN ATLADI
A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3’üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
PANTOLONUNU GİYDİRDİLER
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İç çamaşırlı A.M.'nin pantolonu giydirildi. Yaralanan A.M., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINACAK
Polis, H.M. ve kayınbiraderini gözaltına aldı. Bu sırada olayı duyup gelen A.M.’nin babası da taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
I.H. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.