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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik son durum: Kademeli emeklilik nedir, ne zaman çıkacak, çıkar mı? Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve kimler yararlanabilecek?

        Kademeli emeklilikte son durum, milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için bir alternatif olarak görülen kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 1999-2008 yılları arasında çalışan kadınlar en erken 43, erkekler ise en erken 45 yaşında emekli olabilecek. Olası bir kademeli (kısmi) emeklilik yasasında, en düşük 6.250 prim günü şartı aranacak. İşte, kademeli emeklilikte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:36
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        • 1

          Son zamanlarda gündemin önemli konulardan bir tanesi haline gelen kademeli emeklilikte son durum merak ediliyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya vatandaşlar, kademeli olarak emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve kimler faydalanabilecek? İşte, 2024 kademeli emeklilikte son durum...

        • 2

          KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

          Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        • 3

          KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 4

          KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 5

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 6

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        • 7

          KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 8

          KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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