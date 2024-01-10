EYT'Yİ KAÇIRANLAR KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR

EYT'yi çok az bir farkla kaçıran çalışanlar, emeklilik hakları konusunda eşitlik sağlanması için kademeli emeklilik talep ediyor. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, olası bir kademeli emeklilik düzenlemesini şöyle anlatıyor;

EYT kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla bir gün önce çalışmaya başlayan arasında 17 yıla yakın fark oluştu. Birisi 43 yaşında emekli olurken, birisi 60 yaşında emekli olmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldı.