Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları gibi konuların yer alması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...