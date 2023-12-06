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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler oldu?

        Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı son dakika açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kritik konuların masaya yatırılacağı toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, asgari ücret süreci ve gündemdeki son gelişmelerin konuşulması bekleniyor. İşte, 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:06
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        • 1

          Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları gibi konuların yer alması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek.

          SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

          Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

        • 2

          6 ARALIK 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

          Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında toplantıda alınan kararları açıklayacak. Kabine Toplantısı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları haberimize eklenecek.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISINDA BU KONULAR KONUŞULACAK!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları”, “Yunanistan'a 6 yıl sonra yapılacak olan ziyaret”, “gizli fon davası ve fenomen soruşturması”nın yanı sıra “asgari ücret süreci” gibi konular ele alınacak.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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