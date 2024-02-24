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Milli muharip uçağımız KAAN, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Yaşanan siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp, her türlü önyargıdan arınıp meseleye baktığımızda Türk savunma sanayisi açısından devrim niteliğinde bir adım olduğunu görebiliriz.

KAAN’ın Hava Kuvvetleri muharebe gücümüze katılması için önünde uzun ve zorlu süreçler var ancak projenin başlatılmış ve mesafe kat edilmiş bile Türkiye açısından çok önemli ve kritik gelişmedendir. Savaş uçağı üreten az sayıdaki bütün ülkeler bu süreçleri yaşadı.

KAAN Projesi’nin kamuoyuna mal olmamış detaylarına ve arka plan gelişmelerine bakalım…

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SAVAŞ UÇAĞI ÜRETEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Milli Muharip Uçak KAAN Geliştirme Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin muharip uçak ihtiyacı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülüyor. KAAN, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağıdır. KAAN ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacak.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI Türkiye’nin ABD ile 26 milyar dolarlık yeni satın alma ve modernizasyon süreci başlattığı F-16’ların envanterdeki yerini alması beklenen KAAN, aslında F-16’lar gibi 4’üncü nesil değil, 5’inci nesil bir savaş uçağı. Taşıdığı özelliklerle F-35’le kıyaslanması daha gerçekçi ancak süreç tamamlandığında Türkiye’nin hava savunma gücüne önemli katkılar vermesi düşünülüyor. KAAN’ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA’lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. KAAN, insansız muharebelere de girebilecek. Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olacak KAAN; bünyesindeki süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olacak.

MMU KAAN PROJESİ’NDEN DETAYLAR KAAN Projesi, Türkiye’yi savaş uçağı üretebilen ülkeler arasında üst sıralara taşırken aynı zamanda bu alanda destekleyeceği yan sanayiyle de ülkeye ekonomik katma değer ve önemli ticari avantajlar sağlayacak. Bazı teknik detayları paylaşmak gerekirse; - MMU KAAN’ın proje başlangıcında çalışan personel sayısı yaklaşık 27 kişiydi. Şu anda projede tam zamanlı olarak bin 832 kişi çalışıyor. - Alt Sistem tedariki ve hizmet alımında 20’nin üstünde Türk firma görev alıyor: ASELSAN, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, MASTER DEFENCE, PAVOTEK, ASPİLSAN, TASECS, UDEA, TAAC, STG, TrMOTOR, VOLT, VOLO, ANDAR, EMGE, ANOVA, HAVELSAN, STM. - Üretimde TUSAŞ dışında 100’ün üzerinde Türk yardımcı sanayi firması görev alıyor. - 30 alt sistemin 24 adedi yerli firmalardan tedarik ediliyor. Yabancı firmalardan tedarik edilen kalemler için yerlileştirme projeleri başlatıldı. Bu kapsamda MMU Geliştirilmesi Projesi yerlilik oranı yüzde 90’a ulaştı. KAAN PROJESİ’YLE KURULAN TESİSLER MMU Geliştirilmesi Projesi kapsamında şu tesisler kuruldu: - Yıldırım Test Tesisi - Yakın Alan Radar Kesit Alanı Test Tesisi - Tam Yansımasız Test Tesisi - MMU Prototip Montaj ve Test Binası - MMU Mühendislik Geliştirme Simülatörü - MMU Yapısal Test ve Doğrulama Tesisi - MMU Demir Kuş - MMU Sistem Entegrasyon Laboratuvarları - MMU Uçan Test Laboratuvarı KAAN NASIL UÇTU? KAAN’ın ilk uçuşuna yönelik teknik bilgiler şunlar: - KAAN 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. - KAAN, sabah 08.50’de Mürted (Akıncı) Hava Meydan Komutanlığı pistinden havalandı. - Uçuş faaliyeti 8.000 feet irtifada gerçekleştirildi. - Uçuş testinde 230 knot sürate ulaşıldı. - KAAN ilk uçuşunda toplam 13 dakika havada kaldı.