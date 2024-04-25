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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya'da 'hileli' motor skandalı - İş-Yaşam Haberleri

        Japonya'da 'hileli' motor skandalı

        Japonya'da motor üreticisi IHI Corporation, bünyesindeki bir yan kuruluşun, 4 bin 361 motorda yakıt verimliliği verilerini çarpıttığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:03
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        Japonya'da 'hileli' motor skandalı
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        Japonya motor üreticisi IHI Corporation, şirket bünyesindeki IHI Power Systems'in hem ülke içi hem deniz aşırı pazarlara yönelik 2003 yılından bu yana ürettiği 4 bin 361 motorda veri hilesi saptandığını duyurdu.

        Yan firmaya ait Niigata ve Gunma eyaletlerindeki tesislerde test edilen motorlarda "yakıt ekonomisinin daha iyi görünmesi" amacıyla verilerin çarpıtıldığı tespit edildi.

        IHI Kıdemli Üst Yöneticisi Morita Hideo, düzenlediği basın toplantısında, "müşterilerin güvenine ihanet" şeklinde nitelediği olaya ilişkin, "Üretimimizin temellerinin sarsıldığı vahim bir durumdayız." dedi.

        Çarpıtılan verilerin ortaya çıkarılması sürecinin, IHI Power Systems Co. personelinin şubat ayında durumu ihbar etmesiyle başladığı aktarıldı.

        Söz konusu motorların Japonya Sahil Güvenliğine ait devriye gemileri, Hokkaido Railway Co. firmasına ait trenler ile yerel belediyelere ait balıkçı teknelerinde kullanıldığı saptandı.

        Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, üretici firma IHI ve yan kuruluşuna, olayın soruşturulması ve tekrarına karşı önlem alınması talimatı verdi.

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