Japonya, devasa mali canlandırma paketini finanse etmek için bu mali yıl içinde 1 trilyon doların üzerinde yeni devlet tahvili satabilir.
Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, üçüncü mali canlandırma paketinden kaynaklanacak ek maliyet 2021 Mart ayında sona erecek olan mevcut mali yıl içinde yeni borçlanma senedi ihracına yol açarak mevcut plana göre olan yaklaşık 90 trilyon yenlik tahvil ihracını 110 trilyon yenin (1 trilyon dolar) üzerine çıkarabilir.
YENİ PAKET AÇIKLADI
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, resesyondan toparlanmayı hızlandırmak için Salı günü 708 milyar dolar büyüklüğünde üçüncü bir mali canlandırma paketi açıklamıştı. Bu paket ile Japonya'daki toplam canlandırma paketi büyüklüğü yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşacak.
Geçmiş borçları çevirmek için kullanılan yeniden finansman tahvilleri de dahil edildiğinde, Japon devletinin bu yılki toplam tahvil ihracı ülkenin 270 trilyon yenlik rekor tahvil ihracını aşmış olacak. Fakat hükümet, düzenli ihaleler yoluyla finansal kuruluşlara yapılan tahvil satışlarında olabilecek herhangi bir artışı asgariye indirmek için ağırlıklı olarak geçmişteki tahvil ihraçlarından kenara ayrılan fonları kullanacak.
Ayrıca Japonya'nın gelecek mali yıl için olan tahvil ihraç planına 21 Aralık'ta karar verilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!