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Japonya, koronavirüs pandemisinin ekonomik hasarlarının hafifletmek için yeni bir mali teşvik paketi hazırladı. Başbakan Suga paketin 73.6 trilyon yen (707 milyar dolar) değerinde olduğunu açıkladı.

Kyodo'nun haberine göre yaklaşık 40 trilyon yen (385 milyar dolar) tutarında fiili mali harcamanın olduğu pakette, yurt içi seyahatleri teşvik etmeyi ve tüketimi teşvik etmeyi ve şirketlerin istihdamı sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlayan programlar da desteklenecek.

Paket için gereken fonun bir kısmı için bu ay Bakanlar Kurulu onayına sunulacak 20 trilyon yen (192 milyar dolar) tutarında üçüncü ek bütçeden sağlanacak.

Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından göreve gelen ancak son dönemdeki rekor vaka sayısı, ölümler ve sağlık sistemindeki tıkanma nedeniyle görev onayı gittikçe düşen Başbakan Suga, böylelikle ilk destek paketine imza atmış olacak.

Japon parlamentosu pandemiyle mücadeleyi finanse etmek için daha önce 2.2 trilyon dolarlık teşvik açıklamıştı. Bu kapsamda küçük işletmelere doğrudan yardımın yanı sıra 126 milyonluk hane halkının her biri için 1000 dolar civarında nakit desteği de verilmişti.

Hükümet ve koalisyon ortaklarıyla yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Suga, "İstihdamı koruyacağız, çarkların dönecek, ekonomiyi canlandıracağız ve yeşil, dijital teknolojilerle büyümek için yeni bir yol açacağız." dedi.

İkinci çeyrekte rekor küçülen Japonya, 3. çeyrekte yüzde 22.9 büyümeyle rekor kırsa da ülkenin yılı yüzde 5 daralmayla kapatması bekleniyor.