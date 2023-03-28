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Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden olan Alibaba, şirketin her biri dış finansman sağlama ve halka açılma yeteneğine sahip 6 farklı iş grubuna ayrılacağını açıkladı.

Kurucusu Jack Ma’nın uzun bir aranın ardından Çin’e dönmesinin üzerinden bir gün geçmişken, şirketin tarihindeki en büyük yeniden yapılanmaya gitmesi dikkat çekti.

HİSSELERİ YÜZDE 8 DEĞER KAZANDI

220 milyar dolarlık şirketin değeri Jack Ma’nın ortaya çıkması ile Hong Kong borsasında yükselişe geçerken, bu yeni haberle birlikte de büyüme yakalandı. Şirketin hisseleri New York'ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8 arttı.

Açıklamada, Alibaba şirketinin bölüneceği gruplar şu şekilde listelendi:

Bulut Zekâ Grubu: Alibaba CEO'su Daniel Zhang, şirketin bulut ve yapay zekâ faaliyetlerini barındıracak olan bu işletmenin başında olacak

Alibaba CEO'su Daniel Zhang, şirketin bulut ve yapay zekâ faaliyetlerini barındıracak olan bu işletmenin başında olacak Taobao Tmall Ticaret Grubu: Bu, Taobao ve Tmall dahil olmak üzere şirketin çevrimiçi alışveriş platformlarını kapsayacak

Bu, Taobao ve Tmall dahil olmak üzere şirketin çevrimiçi alışveriş platformlarını kapsayacak Yerel Hizmetler Grubu: Yu Yongfu CEO olacak ve işletme, Alibaba'nın yemek dağıtım hizmeti Ele.me ve haritalamasını kapsayacak

Yu Yongfu CEO olacak ve işletme, Alibaba'nın yemek dağıtım hizmeti Ele.me ve haritalamasını kapsayacak Cainiao Smart Logistics: Wan Lin, Alibaba'nın lojistik hizmetine ev sahipliği yapan bu işletmenin CEO'su olarak devam edecek

Wan Lin, Alibaba'nın lojistik hizmetine ev sahipliği yapan bu işletmenin CEO'su olarak devam edecek Küresel Dijital Ticaret Grubu: Jiang Fan CEO olarak görev yapacak. Bu birim, AliExpress ve Lazada dahil olmak üzere Alibaba'nın uluslararası e-ticaret işletmelerini içerecek

Jiang Fan CEO olarak görev yapacak. Bu birim, AliExpress ve Lazada dahil olmak üzere Alibaba'nın uluslararası e-ticaret işletmelerini içerecek Dijital Medya ve Eğlence Grubu: Fan Luyuan, Alibaba'nın akış ve film işini içeren birimin CEO'su olacak

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