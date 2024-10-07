Eski koca dehşet saçtı: Genç kadın ağır yaralı
İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 34 yaşındaki Özge Polat, boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özge Polat, sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özge Polat, işe giderken 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Ailesi ile iletişimdeyiz. Özge'nin hayati tehlikesi sürüyor. Bu sırada Özge'yi vuran erkek aramızda geziyor. Fail hemen yakalansın, Özge için adalet sağlansın." ifadelerine yer verildi.