Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de eski koca dehşeti: Sokak ortasında kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Eski koca dehşet saçtı: Genç kadın ağır yaralı

        İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 34 yaşındaki Özge Polat, boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski koca dehşet saçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla yaralandı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Özge Polat, sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        İzmir Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özge Polat, işe giderken 2 yıl önce boşandığı Serkan Yıldız tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Ailesi ile iletişimdeyiz. Özge'nin hayati tehlikesi sürüyor. Bu sırada Özge'yi vuran erkek aramızda geziyor. Fail hemen yakalansın, Özge için adalet sağlansın." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #kadın cinayeti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa