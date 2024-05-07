Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.296,73 %0,29
        DOLAR 32,2666 %0,02
        EURO 34,7506 %-0,04
        GRAM ALTIN 2.402,18 %-0,29
        FAİZ 44,71 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 28,26 %-0,76
        BITCOIN 64.265,00 %1,52
        GBP/TRY 40,4830 %-0,11
        EUR/USD 1,0763 %-0,05
        BRENT 83,58 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 3.927,57 %-0,29
        Haberler Ekonomi Girişimcilik iyzico, Paynet'i satın alıyor - Girişimcilik Haberleri

        iyzico, Paynet'i satın alıyor

        Türkiye'de 120 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sunan, milyonlarca son kullanıcıya sahip yerli girişim iyzico, Türk finansal teknoloji şirketi Paynet'i 87 milyon dolara Arena Bilgisayar'dan satın almak için imzaları attı. Anlaşmanın, iyzico'nun Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırarak Türkiye finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde rol oynayacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        iyzico, Paynet'i satın alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finansal teknoloji şirketi iyzico, bayi ağı kanalında tüm kredi kartına taksitli tahsilat fikriyle tohumları atılan Paynet’i, Arena Bilgisayar’dan satın alıyor.

        120 binden fazla üye işyeri ve 6 milyon bireysel kullanıcısı ile iyzico, ürün portföyüne Paynet’in B2B ve B2B2C ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini ekleyerek, üye iş yerlerinin büyümelerindeki yol arkadaşlığını daha da güçlendireceğini bildirdi.

        Anlaşma ile ilgili konuşan iyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu" Bu satın alma ile iyzico sunduğu ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün güçlü bir oyuncusu haline gelecek. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonu ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

        Paynet’in B2B ve B2B2C alanında iş modelini geliştiren Arena Grup CEO’su Serkan Çelik de, "Paynet’i sektörede özel kılan en önemli kabiliyeti B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketler ile onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortakları ile son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

        Verilen bilgiye göre, hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve satın alma sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        İsrail Refah saldırılarına devam ediyor!
        İsrail Refah saldırılarına devam ediyor!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?
        Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Habertürk Anasayfa