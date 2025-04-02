İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yarın saat 11.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Giriş: 02.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:26
İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, yarın saat 11.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ