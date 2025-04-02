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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yarın saat 11.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:26
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        Dervişoğlu'ndan Silivri'de iki ziyaret
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        İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, yarın saat 11.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Müsavat Dervişoğlu
        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
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