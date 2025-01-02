İTO'dan 2025'te yapay zekayı endüstriyel uygulamalara dönüştürme çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in yaklaşık iki yıl önce ChatGPT ile başlayan yapay zeka teknolojisinde "dönüm noktası" olarak adlandırıldığını bildirdi.

Yapay zeka yarışında Türkiye'nin kendisini güçlü şekilde göstermesinin gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

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"Yapay zeka, iş yapış şekillerimizi yeniden tanımlıyor, ülke ekonomilerini şekillendiriyor. Türk şirketlerinin özellikle sektörlere adaptasyon tarafında ChatGPT, Anthropic gibi örneklerden yola çıkarak adlarından söz ettirmesi, kalkınma sürecimizi yeni bir noktaya taşıyacaktır. 2025 yılı, yapay zekada yardımcı pilotlardan bağımsız kararlar alabilen otonom aracılara geçiş yılı olarak görülüyor. 2025'i, Türkiye'de de yapay zekayı moda sözcük olmaktan çıkarıp dünya ile birlikte bu teknolojiyi endüstriyel uygulamalara dönüştürme yılı yapmalıyız."

REKLAM "BU TEKNOLOJİNİN KONTROLSÜZ ŞEKİLDE KULLANIMININ ENGELLENMESİ BİR ZORUNLULUK" İTO Başkanı Avdagiç, yapay zeka veri merkezleri için 2024 ile 2027 yılları arasında 1,4 trilyon doları aşan yatırım planlandığını, yapay zeka çipleri geliştiren Nvidia'nın piyasa değerinin 3,3 trilyon doları geçtiğini belirtti. Amerikan şirketlerinin henüz yüzde 5'inin yapay zekayı ürün ve hizmetlerinde kullandığını ifade eden Avdagiç, yarışa ilk katılanların önde ilerleyeceğini vurguladı.

Avdagiç, yapay zekanın etik ve ahlaki tarafının da tüm dünyanın tartıştığı önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Risk ve tehlikelerden uzak durmak için etik yapay zeka kavramı da hayatımıza girecek. Uzmanların da ifade ettiği gibi, yapay zekayı üretimin emrine verecek uygulamalar yaygınlaştırılırken bu teknolojinin kontrolsüz bir şekilde kullanımının engellenmesi de bir zorunluluk olacaktır. İlerleyen yapay zekanın bireysel haklar, mahremiyet, manipülasyon yapmama gibi temel değerlerle iyi tanımlanmış etik kurallara uygun olması için de büyük çaba sarf edilmesi doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPAY ZEKA 2025'TE BAZI İŞLERİN YERİNİ ALACAK, BAZILARINI TAMAMLAYACAK" Avdagiç, Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre yapay zekanın dünya genelindeki işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyeceğine dikkati çekti. REKLAM Yapay zekanın 2025'te birçok farklı form alacağını vurgulayan Avdagiç, "Bazı işlerin yerini alacak, bazılarını tamamlayacak. İlk örnekler oldukça dikkat çekici. Google'ın AI laboratuvarı DeepMind'ın 2020'de başlattığı AlphaFold2 modeli, insan vücudundaki neredeyse her protein yapısını doğru tahmin etti. Yapay zeka tasarımlı ilaçlarla 2025 yılında tanışacağız. Bütün bunlar heyecan dolu bir AI dönemine çok yaklaştığımızın habercisi" ifadelerini kullandı.

"ÜRETKEN YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİSİ PROJESİNİ BAŞLATTIK" Avdagiç, İstanbul iş dünyasını dijital çağın değişen gereklerine hazırlama gayreti çerçevesinde "Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkisi Projesi" ile yapay zekayı doğru kullanarak daha verimli, etkin hale getirme yarışında firmalara destek olacaklarını bildirdi. Yapay zeka teknolojilerinin ticaret sektörüne entegrasyonunun büyük faydalar sağlayacağına işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"İTO olarak yapay zekanın bir alt dalı olan Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkisi Projesi'ni başlattık. Ekonomi ve üretimi en fazla etkileyeceğine inandığımız üretken yapay zekanın iş dünyasına etkisini ele alan çalışmalarımızı 2025'te hızlandıracağız. Veri altyapısının hazırlanmasının önemine dikkat çekeceğiz. Perakende, sağlık, medya, bankacılık ve finans, e-ticaret, otomotiv, tekstil, inşaat ve eğitim gibi alanlarda üretken yapay zekanın etkilerini inceleyeceğiz. Üretken yapay zeka ile satış dönüşümü, yeni iş modelleri, finansal operasyonlar, rekabet avantajı oluşturma gibi birçok alanda firmaların yapay zekaya ilgilerini ve farkındalıklarını artırmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Yapay zekanın ticaret sektöründe de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Avdagiç, "Ticaret sektöründe yapay zeka kullanımı, iş süreçlerini daha verimli hale getirirken rekabet avantajı da sağlıyor. Odaklanmış pazarlama stratejisi, hedef kitle sınıflandırma, dinamik fiyatlandırma, pazarlama optimizasyonu, chatbot ve sanal asistanlar, duygu analizi ve geri bildirim yönetimi, tedarik zinciri optimizasyonu, otonom üretim sistemleri, lojistik yönetimi gibi birçok uygulama çok yakında hayatımıza girecek" görüşünü paylaştı.