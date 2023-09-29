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        Haberler Ekonomi Otomobil İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘İstanbul Park’ açıklaması - Otomobil Haberleri

        TOSFED'e İTO'dan ‘İstanbul Park’ yanıtı: Leke sürülmesine izin vermeyiz

        TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın İstanbul Park açıklamalarına İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten cevap geldi. Avdagiç, "160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:03
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        İstanbul Park kapışması
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın açıklamalarının ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan yanıt geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, “İstanbul Park’ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin ‘araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

        TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla 18 sene önce ülkemizin sporcularına kazandırdığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi İstanbul Park 10 yıl 10 ay 17 gündür Türk Sporu'na ve sporun her branşındaki milli sporcularının erişimine kapalı" ifadelerini kullanmıştı.

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        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, “İstanbul Park’ın tek hedefi ülkemizin marka değerini yükseltmektir ve bu amaca ulaşmıştır. 160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1’i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz. Bu, kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

        Aynı zamanda Formula 1 Yatırım A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Avdagiç, Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan İstanbul Park pistine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Avdagiç, FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak İstanbul Park ile ilgili bazı gerçeklerin altını çizmek istediğini belirterek, “Kurumsal hafızası eksik çevreler de böylece doğru bilgiye sahip olacaklardır. İstanbul Park, Türk iş dünyasının başta TOBB ve İTO olmak üzere büyük fedakarlıklarla ve devletin kurumlarının desteğiyle yaptığı bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

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        “ÜLKEMİZİN MARKASINI YUKARIYA TAŞIYACAK BİR TESİSTİR"

        Şekib Avdagiç, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı’nın bugünkü gazetelerde yer alan açıklamasına ilişkin olarak, “20 yıl sonra yapılan maksatlı açıklamayı masum göremeyiz. İstanbul Park’ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin ‘araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir” değerlendirmesinde bulundu.

        “TOGG, TESTLERİNİN ÖNEMLİ KISMINI İSTANBUL PARK'TA YAPTI"

        Avdagiç, devamında şunları söyledi: “İstanbul Park, 2005’ten bu yana ikisi 2020 ve 2021 yılında işletme döneminde olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu gerçeklerin manipüle edilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini esefle karşılıyoruz. Yanlış, kestirme yoldan kimseyi hedefine ulaştırmaz.”

        TOGG’un bu konuya alet edilmesinin de üzüntü verici olduğunu kaydeden Avdagiç, “İstanbul Park’ı kuran ana ortak TOBB’un aynı zamanda TOGG’un kurucusu olduğunu unutarak, ‘Tesla’ ve ‘Yunanistan’ demagojisi yapmak beyhude bir çabadır. Üstelik TOGG testlerinin çok önemli kısmını İstanbul Park pistinde yapmışken…” dedi.

        “İŞGALİN SONLANDIRILMASI TABİRİNİ KULLANANLAR HADDİNİ AŞMIŞTIR"

        Avdagiç, “En son düzenlenen iki Formula 1 - İstanbul yarışlarının T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldığı bilinirken, İstanbul Park'ta "işgalin sonlandırılması" tabirini kullananlar, maksadını da haddini de aşmıştır. İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ’tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Bu aşamada VGM’den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM’ye devredilecektir” ifadelerini kullandı.

        İTO Başkanı Avdagiç, paylaşımının sonunda ise TOSFED’in daha önce duyurusunu yaptığı yarışa işaret ederek, “Sahi, 20-22 Mayıs 2022’de İstanbul’da bir yarış yapılacaktı, yapıldı da ben mi kaçırdım. “www.tosfed.org.tr/fia-ectr-20-22-mayista-turkiyede” Kendi anons ettikleri yarışı, çok önemli kamu kurumlarının desteğini arkalarına almalarına rağmen gerçekleştiremeyenler, umarım iki yıl sonra da olsa bilgi verirler” paylaşımında bulundu.

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