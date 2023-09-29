İstanbul Park pistinin akıbeti ne olacak?

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Türkiye'nin Formula 1 etkinliğine ev sahipliği yapan ancak uzun bir süredir milli sporculara kapalı olan, 2012 yılında ise Intercity tarafından işletme hakları alınan İstanbul Park ile ilgiliTürkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı önemli açıklamalar yaptı.

Üçlertoprağı, “300 futbol sahasından büyük alana yayılan tesis, bahsi geçen şirket tarafından spora hizmet etmek yerine, şirketin genel merkezi de dahil olmak üzere farklı ticari amaclarla ve lojistik üs olarak kullanılıyor. Tuzla’da İstanbul Park’ın 100’de 1’i boyutundaki depolar aylık 7 milyon TL civarında kiralanırken bu dev tesisin aylık kirası sadece ise 3 milyon 600 bin TL" şeklinde konuştu.

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"FEDERASYON HAZIR"

Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de pistin mülkiyet sahibi konumundaki Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde görüşmeler yaptıklarını belirten Üçlertoprağı, “Kişisel kefaletlerimizi de ortaya koymaya hazırız. Profesyonel kadrolarımız bu tesisi en iyi şekilde yönetir. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve federasyonun yanında olduğunu, bu güzide tesisin Türk sporuna kazandırılması adına harekete geçtiğini biliyoruz. Kendi öz kaynakları ve özel sektör iş birliği ile pisti Türk sporuna kazandırmaya ve gerekli olması halinde ihaleye girmeye de hazır olan federasyon, devletimizin uğradığı zararı sonlandırmak ve ülkemizi dünyaya tanıtmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası şampiyonluklar alan sporcuların kendi tesislerine giremediğini antrenman yapamadığını öne süren Eren Üçlertoprağı, “Sporcularımızın yarışmak ve antrenman icin gidebilecekleri en yakın pist ise Yunanistan’da yer alıyor” dedi.

İstanbul Park’ın 10 yıllık işletme hakkı ihalesi 10 Ekim 2012’de yapılmıştı. Bu ihale ihale 9 milyon lira + KDV ile ikinci en iyi teklifi veren Eylül Tarım Oto Kiralama’ya (Intercity) kalmıştı.