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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni, Fransa seçimlerini değerlendirdi: "Ben açıkçası sağı tercih ediyorum" | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni, Fransa seçimlerini değerlendirdi: "Ben açıkçası sağı tercih ediyorum"

        İtalya'nın aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni, Fransa'da dün yapılan seçimlerde ilk sırayı alan Ulusal Birlik ve müttefiklerini tebrik etti. Meloni, Avrupa'da sola oy vermeyen insanları şeytanlaştırma ya da köşeye sıkıştırma eğilimi olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:15
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        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'da dün yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) ve müttefiklerinin "açık başarı" elde ettiğini belirtti.

        İtalyan basınına konuşan Başbakan Meloni, Fransa'daki seçimlerin ilk tur sonuçlarını değerlendirdi.

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        Fransa seçimlerinin ilk turunun, sola alternatif güçler arasındaki engellerin ortadan kalktığını gösterdiğini dile getiren Meloni, "İlk turdaki açık başarılarından dolayı RN'yi ve müttefiklerini tebrik ediyorum. İkinci tura gelince, başka milletlerin siyasi ve seçim dinamiklerine her zaman saygıyla yaklaşıyorum. Tabii ki çok kutuplaşmış senaryoyla karşı karşıyayız, ben açıkçası sağı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Meloni, Le Pen'in partisinin ilk kez, ilk turdan itibaren müttefiklere sahip olduğunu, kendisine göre, bu seçimde Cumhuriyetçilerin dahi, geçmişte sağı dışarıda tutmak için kurulan ve "Cumhuriyetçi cephe" olarak anılan kanada katılmadığını kaydetti.

        İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni, ayrıca İtalya'da, Avrupa'da, Batı'da, sola oy vermeyen insanları şeytanlaştırma ya da köşeye sıkıştırma eğilimi olduğunu söyleyerek, farklı siyasi önerilerin esasını tartışmaktan kaçınmaya yönelik bu hileye, artık daha az insanın düştüğünü ifade etti.

        Meloni, Fransa'daki seçimlere katılım oranının yüksek olmasını da pozitif bulduğunu belirtti.

        Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ilk turunda, Le Pen'in partisi RN'nin başını çektiği aşırı sağ ittifakı yüzde 33'ten fazla oyla ilk sırayı almış, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci olmuştu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı almıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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