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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2008'in tarihi İsviçre - Türkiye maçı yeniden oynandı! Bu kez depremzedeler için... - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        İsviçre - Türkiye maçı, 2008'i yeniden yaşattı: Depremzedeler yararına sahaya çıktılar

        EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına sahaya çıktı. Maçtan elde edilen gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek. A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:53
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        • 1

          2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaştı.

        • 2

          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenen organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye-İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'da sahaya çıktı.

        • 3

          Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Mücadelede İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydetti.

        • 4

          Milli Takım'ın gollerini Semih Şentürk ve forvet hattında görev alan eski kaleci Volkan Demirel attı.

        • 5

          Türkiye'yi, 2008 yılında da takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim yönetti.

        • 6

          İsviçre'nin EURO 2008 kadrosunun başında ise dönemin teknik direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Türk kökenli eski futbolcu Kubilay Türkyılmaz yer aldı.

        • 7

          Terim'in liderliğindeki kadroda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül,ve Ahmet Dursun görev yaptı.

        • 8

          Maçın devre arasında Türkiye'deki depremlerin ardından İsviçre'den gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılanlar sahaya çıktı. Kurtarma ekibi tribünlerden büyük alkış aldı. Ekibin içerisindeki köpek de büyük ilgi gördü.

        • 9

          Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük öneme sahip olan Lozan şehrinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

        • 10

          Organizasyonda emeği geçen Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu (BİTDEFE) ve diğer paydaşlara teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Maçın yeni Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye-İsviçre ilişkilerine yeni bir güçlü başlangıç sağlamasını umuyoruz. Bu maçın gelirleri depremzedelere gönderilecek. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        • 11

          Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Arda Turan, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ve bunu başarabildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Deprem bölgesine desteğimiz sonuna kadar devam edecek, onlar bizim için çok kıymetliler. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Avrupa'nın bütün şehirlerinden buraya gelen vatandaşlarımıza minnettarım. Elbirliğiyle bu yardımı yapabileceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        • 12

          2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendileri için güzel bir anı olduğunu vurgulayan Turan, "İçindeyken bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ancak dışarıda baktığımızda Avrupa üçüncülüğünün ulaşılması ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz. O yüzden o günleri bu şekilde hatırlamak çok güzel." dedi.

        • 13

          Maçtan elde edilen gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek.

        • 14

          A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etmişti.

        • 15

          İşte maçtan kareler...

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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