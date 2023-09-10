Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Arda Turan, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ve bunu başarabildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Deprem bölgesine desteğimiz sonuna kadar devam edecek, onlar bizim için çok kıymetliler. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Avrupa'nın bütün şehirlerinden buraya gelen vatandaşlarımıza minnettarım. Elbirliğiyle bu yardımı yapabileceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.