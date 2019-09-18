18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk bankacılık sektörünün son dönemde özellikle iki sektöre verilen kredilerle başı dertte. Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) iki sektörde toplam 46 milyar liralık kredinin banka bilançolarında yılsonuna kadar takip hesaplarına alınmasını istedi. Bu kararla birlikte banka bilançolarında takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4.6'dan yüzde 6.3 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış olacak. Sevindirici gelişme ise bankaların sermaye yeterlilik oranı 50 baz puanlık azalışla da olsa yüzde 17.7 gibi güçlü bir oranda kalacak. Zira Basel III kriterlerine göre sınır yüzde 8 Türkiye’de bu oranın alt sınırı yüzde 12 gibi hayli muhafazakar bir seviyede.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı bankaların takip hesaplarına aktaracakları 46 milyar liralık krediyi yorumladı. Köşe yazısı için tıklayınız
BDDK da zaten bu noktanın altını çizerek mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede dikkat çekiyor. Peki son rakamlar nasıl bir tablo ortaya çıkaracak? Temmuz 2019 itibariye Türkiye’de toplam TL ve yabancı para cinsi kredilerin büyüklüğü 2.5 trilyon liraya ulaştı.
Sistemde batık riski olan takibe alınan kredilerin toplam büyüklüğü ise 106 milyar lira düzeyindeydi.
Dünkü BDDK açıklaması ile birlikte inşaat ve enerji sektörü ağırlıklı 46 milyar liralık kredinin daha takibe alınması ile bu tutar toplamda tahmini yaklaşık 160 milyar liralar düzeyini görecek. Böylece 2.5 trilyon lira kredi veren bankalar 160 milyar lira gibi bir büyüklüğün tahsilat riski ile karşı karşıya kalmış olacak ve takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı da yüzde 6.3 gibi bir orana çıkmış olacak.
SON 33 YILLIK GELİŞİMİ NASIL?
Peki sektör Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de takipteki alacakların seyrine yönelik nasıl bir geçmişe sahip?
Türkiye takipteki kredilerle ilgili en büyük dar boğazı 2001 krizi döneminde bu oranın yüzde 13.13 gibi rekor seviyelere çıktığı dönem yaşamıştı. Takipteki alacakların toplam kredilere oranı kriz sonrasında ise hızla azalarak 2003-2004 döneminde yüzde 5-6’lar mertebesine gerilemişti. Son olarak 2009’da yaşanan Küresel Ekonomik Kriz döneminde bu oran yüzde 5.35 seviyesine çıkmış sonrasında geçen 10 yılda ise ağırlıklı olarak yüzde 3’ler düzeyini korumuştu. Son olarak bu oran 2018’de yüzde 4’ün üzerine çıktı. Özellikle konut sektöründeki durgunluk ve elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını çevirememesi sonrasında bu yıl içinde kredileri geri ödememe durumu hız kazandı. Sonrasında dün BDDK, bu iki sektör odaklı 46 milyar liralık kredinin daha takipteki alacak kapsamına alınmasını ve riskin bilançolarda daha net görülmesini istedi. Daha geçmişe dönersek yüzde 6 gibi seviyeleri Türkiye 33 sene önce gördü.
1986 yılında bankacılık sisteminde takipteki alacakların oranı yüzde 6 seviyelerini görmüştü. Hoş o dönem bugünkü parayla toplam kredi miktarı sadece 12 milyon TL idi. Yani toplamdaki batık kredi tutarı 720 bin gibi düşük bir rakamdaydı.
|Yıllık
|Takipteki kredilerin
|Toplam
|Dönem
|toplam kredilere oranı (%)
|krediler (Milyon TL)
|1986
|6,03
|12
|1987
|4,41
|19
|1988
|2,87
|28
|1989
|1,50
|46
|1990
|1,24
|80
|1991
|1,90
|130
|1992
|1,36
|232
|1993
|1,23
|434
|1994
|1,79
|790
|1995
|1,20
|1.744
|1996
|0,77
|3.860
|1997
|0,98
|8.812
|1998
|4,01
|14.122
|1999
|4,08
|21.715
|2000
|4,27
|34.206
|2001
|10,49
|40.982
|2002
|13,13
|56.370
|2003
|11,18
|69.990
|2004
|5,92
|103.241
|2005
|4,76
|153.059
|2006
|3,91
|200.874
|2007
|3,59
|260.183
|2008
|3,54
|370.449
|2009
|5,35
|382.423
|2010
|3,70
|511.624
|2011
|2,69
|668.077
|2012
|2,94
|763.242
|2013
|2,87
|1.004.923
|2014
|2,90
|1.241.000
|2015
|3,23
|1.485.000
|2016
|3,34
|1.734.000
|2017
|3,05
|2.098.000
|2018
|4,05
|2.394.000
|2019
|4,60
|2.518.000
|2019 (T)
|6,30
|2.600.000
EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Takipteki krediler, bankaların müşterilerine kullandırdığı fakat vadesi gelmesine ve üzerinden zaman geçmesine rağmen ödenmeyen kredilerden oluşuyor. Takipteki kredilerin yıllar itibariyle izlediği seyir bize ekonominin gidişatı hakkında genel olarak bilgi verirken artan takipteki krediler hem bankacılık sektörünü hem finansal işleyişi hem de ülkenin ekonomik gidişatını olumsuz yönde etkiliyor. Zira deyim yerindeyse ağzı yanan bankalar bu kayıplardan sonra yoğurdu üfleyerek yiyor. Yani bir anlamda kredi taleplerini karşılarken bankalar daha ince eleyip sık eliyor bir anlamda kredi verme iştahlarını kaybediyorlar. Hal böyle olunca da kredi büyümesi istenen seviyede olmayan bir ekonomide genel büyüme oranları gibi enflasyondan işsizliğe kadar bir çok makro ekonomik veri bu durumdan olumsuz etkileniyor.
TAKİPTEKİ KREDİ NE DEMEK?
Türkiye’de anapara ve faiz ödemeleri 90 gün ve daha fazla gecikmiş olan kredi ve diğer alacaklar bankalar açısından batık krediler veya donuk krediler (tahsil edilemeyen alacaklar) arasında sınıflandırılır. Anaparanın ve faizin ya da her ikisinin tahsili, ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden daha fazla gecikmesi durumunda bu alacaklar tahsil edilemeyen alacak olarak kaydedilir. Bankalar açısından tahsil edilemeyen alacaklar için 90 günlük gecikme süresi sınırı genel olarak dünyada kabul görmüştür.
Türkiye’de, bir kredinin sorunlu krediye dönüşmesinin şartlarını net bir şekilde açıklığa kavuşturulması amacıyla Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 2001 yılında Resmi Gazete’de, “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında” adlı yönetmenlik yayınlamıştır.
HANGİ KREDİLER TAKİBE ALINIR?
Bu yönetmeliğe göre, donuk krediler üç grup halinde incelenir. Birincisi yani üçüncü grup krediler (tahsil imkânı sınırlı krediler ve diğer alacaklar),borçlunun verdiği teminatların, borcun vadesi geldiğinde ödenmesinde yetersiz kaldığı veya kredinin anapara ya da faizinin veyahut her ikisinin ödenmesi gereken tarihten 90 günden fazla geçtiği halde ödenmemiş olan kredi ve diğer alacaklardan oluşur.
İkincisi olan dördüncü grup krediler (tahsil imkânı şüpheli krediler ve diğer alacaklar),normal şartlarda artık geri ödenmesi veya tasfiyesi mümkün olmayan ya da kredinin anapara veya faizinin veyahut her ikisinin ödenmesi gereken tarihten itibaren 180 günden fazla geçtiği halde ödenmemiş olan kredilerden oluşur. Üçüncüsü ise beşinci grup krediler (zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar),tahsil imkânının artık mümkün olmadığı düşünülen veya anapara veya faizinin veyahut her ikisinin ödenmesi gereken tarihten veya vadesinden bir yıldan daha fazla bir zaman geçmesine rağmen hâlâ ödenmemiş kredi ve diğer alacaklardan oluşur. Bu üç grupta yer alan krediler takipteki krediler olarak kayıt edilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!