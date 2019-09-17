Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) iki sektörde toplam 46 milyar liralık kredinin banka bilançolarında yılsonuna kadar takip hesaplarına alınmasını istedi. Bu kararla birlikte banka bilançolarında takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4.6'dan yüzde 6.3 gibi yüksek bir orana çıkacak. Diğer yandan bankaların sermaye yeterlilik oranı da olası zararlara karşılık ayrılacağı için yüzde 18.2'den 0.5 puan düşüşle yüzde 17.7'ye gerileyecek. BDDK açıklamasında sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğuna dikkat çekerek sistemin mevcut riskleri yönetebilecek pozisyonda olduğunu ifade etti.

BDDK, açıklamasında bir süredir zaten bilinen başta elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere enerji ve inşaat sektörlerinde tahsilat riski yüksek olan kredilerin artık bankacılık tabiri ile yüzdürülmek yerine takibe alınması gerektiği ifade etti. Bu bir anlamda bankacılık bilançolarında daha şaffaf bir tablonun ortaya çıkmasını sağlayacak. Zira bir süredir sektörde tahsil imkanında sıkıntı olan kredilerle ilgili pek çok söylenti dolaşıyordu. Bu açıklama ile olası riskler kamuoyu ile paylaşıldı. Bankacılık analistleri bankaların BDDK'nın da vurguladığı gibi son bir yılda ilave kaynak koyarak sermayelerini güçlendirdikdiklerini ifade ederken özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrek karlarınının bu noktada önemli bir rezerv sağlayacağı görüşünü aktardılar.

BDDK bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Son bir yıl içerisinde kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarında toplam 49 milyar Türk Lirası tutarında artış yaşanmıştır."

İŞTE BDDK'NIN KRİTİK AÇIKLAMASI

"Kurumumuz tarafından yapılan güncel mali bünye değerlendirme çalışmaları neticesinde bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar Türk Lirası büyüklüğünde kredi tespit edilmiştir. İlgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulmuştur.

Temmuz 2019 banka finansal tabloları kullanılarak yapılan ihtiyatlı etki analizleri sonucunda, sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 50 baz puan kadar düşerek yüzde 17,7 seviyesine gerilediği, takibe dönüşüm oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 6,3 seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi, sermaye yeterlilik rasyosu Basel III kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde, ülkemizde ihtiyatlı bir yaklaşımla yüzde 12 olarak uygulanmaktadır. Mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oran her iki seviyenin de oldukça üzerindedir.

Mali bünye değerlendirme çalışmaları düzenli aralıklarla yapılmakta olup, bankalara kredi sınıflamalarının değiştirilmesi ve mali yapılarının güçlendirmesi konusunda gereken bildirimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarında toplam 49 milyar Türk Lirası tutarında artış yaşanmıştır.

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."