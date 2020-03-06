HABERTURK.COM

Siber güvenlik şirketi F-Secure, hacker’ların kullanıcıların hesaplarını ele geçirmek için en çok denediği şifreleri açıkladı.

Kuruluş, bilgisayar korsanlarının en çok kullandığı şifreleri belirlemek için dünya genelinde sahte sunucular kurdu. Bu sunucuların hedef tahtası olarak kullanıldığı test sonucunda hackerların siber saldırı yaparken en çok kullandığı şifreler de ortaya çıkarıldı.

Kullanıcılara kolay geldiği için tercih edilen ancak güvenlik için en zayıf olarak bilinen “admin” ve “12345” şifreleri hacker’ların top 10 listesinde de kendine yer buldu.

‘TTNET’ İLK 10’A GİRDİ

Araştırmaya göre bu kolay ama zayıf şifrelerin yanısıra Türkiye’deki Türk Telekom abonelerinin yakından bildiği “ttnet” de dünyada hacker’lar tarafından en çok denenen şifreler listesinde kendine yer buldu.

Modem arayüzü ayarlarını değiştirmek için çoğunlukla “default” olarak bulunan bu şifrenin, kullanıcıların güvenliği açısından da riskli olduğu belirlenmiş oldu.

İşte siber korsanların en çok denediği 10 şifre

NEREDEN, NEREYE SALDIRIYORLAR?

Hacker’lar tarafından en çok hedef alınan ülkeler sıralamasının başında Ukrayna, Çin ve Avusturya yer alırken, saldırının kaynağına bakıldığında ise ilk 3 ülke sıralaması şu şekilde gerçekleşti: ABD, Çin, Rusya.