İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Kerem Alışık, müzisyen Selen Beytekin, A Milli Kadın Futbol Kaptanı Didem Karagenç ve Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!