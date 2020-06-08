Pazar araştırma kuruluşu Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde bu yılın ilk çeyreğinde 275 milyon adede ulaşırken toplam sevkiyatlar içerisinde Android telefonların pazar payı ise yüzde 86 oldu.
Aynı rapora göre, koronavirüs salgınının damga vurduğu küresel akıllı telefon pazarında 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan Android telefonların ilk 6’sı Samsung ve Xiaomi’den geldi.
Samsung Galaxy A51, küresel ölçekte elde ettiği yüzde 2.3’lük payla bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde en çok satan Android telefonlar listesinin zirvesine yerleşirken, Galaxy A51 tek başına toplam 6.8 milyon adet satış rakamına ulaştı.
En çok satanların dünya sıralaması listesinde Samsung’un Galaxy A10s ve Galaxy A20s cihazları da ilk 6 içerisinde yer alırken, Galaxy S20+ aynı listede premium segmentte yer alan tek akıllı telefon oldu.
Galaxy A51’in ilk sırada yer aldığı listede, Xiaomi’nin Redmi 8’i yüzde 1.9’luk payla ikinci, Redmi Note 8 modeli de yüzde 1.6’lık payla küresel sıralamada beşinciliğe yerleşti.
İşte bu yılın en çok satan Android telefon modelleri ve pazar payları
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