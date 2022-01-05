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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye’de 2021 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 353 TL olduğunu açıkladı.

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2021 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 4 bin 238 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 927 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görüldü.

SON 2 YILDA 1013 TL ARTTI

2020 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 225 TL, devlete ödenen verginin ise 655 TL’ydi. Haberleşmeye ödenen tutar son bir yılda 502 TL, son iki yılda ise 1013 TL arttı.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dâhil ayda ortalama 353 TL harcadığı belirlendi. Bu rakam yılda 4 bin 238 TL’ye ulaşıyor.

SON 3 YILLIK HABERLEŞME FATURASI

2019 2020 2021 Haberleşme Gideri (TL) 3225 3736 4238 Devlete Ödenen Vergiler (TL) 655 759 927

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 47.42 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 81.15 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerininse vergiler dâhil 56.16 TL olduğu hesaplanıyor.

YÜZDE 18 KDV'Sİ, YÜZDE 10 ÖİV'Sİ DE VAR

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 77.27 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 927 TL’yi buluyor.

‘2022’DE DAHA DA ARTACAK’

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7.5, 2021 yılında da yüzde 10 olarak değiştirildiği hatırlatıldı.

2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2022 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

‘ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KALDIRILMALI’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, şunları söyledi:

“Türkiye’de her yıl düzenli olarak hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında 500 liranın üzerinde bir artış görüyoruz. Kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde önemli bir rol oynuyor. Burada özellikle 2021 başında yüzde 10’a yükseltilen Özel İletişim Vergisi’ne de değinmemiz lazım. TELKODER olarak dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bu verginin kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2022 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.”