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Deprem ile uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin hali hazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi. Endeksa, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi.

Endeksa verilerine göre, şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL oldu.

SATILMAYI BEKLEYEN KONUTLARIN EN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLÇELER

Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterirken, yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da konutların ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

Şubat ayında konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 500 bin 425 TL oldu. Beykoz’da ise şubat ayında satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi.

Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama konut fiyatı ise 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.

Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 31 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak gerçekleşti.

Kadıköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 418 bin 607 TL olarak gerçekleşti.

Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

İlçeler Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) Ortlama Fiyat (TL) Yıllık Değişim (%) Şubat Aylık Değişim (%) Şubat Ayı Stok Değişimi (%) Adalar 43.946 5.712.980 119 6 79 Şile 31.431 5.500.425 140 7 75 Beykoz 46.627 9.418.654 124 6 72 Bakirköy 52.087 7.031.745 106 3 66 Büyükçekmece 23.980 3.597.000 143 7 60 Kadiköy 55.779 7.418.607 101 5 60 Besiktas 73.557 10.297.980 111 6 59 Beyoglu 38.722 3.872.200 241 6 51 Şişli 39.289 4.321.790 179 6 48 Çatalca 20.144 2.518.000 149 8 47 Silivri 17.034 2.214.420 149 7 47 Üsküdar 35.761 4.291.320 146 8 46 Bağcılar 21.984 2.418.240 188 8 44 Güngören 17.893 1.878.765 157 6 41 Maltepe 30.224 3.324.640 128 5 41 Ümraniye 26.929 2.827.545 155 6 40 Başakşehir 27.590 3.476.340 88 3 39 Sarıyer 71.162 10.318.490 84 1 39 Kartal 26.806 2.948.660 148 8 38 Ataşehir 33.195 3.717.840 138 5 35 Avcılar 20.973 2.516.760 140 5 35 Tuzla 23.796 2.617.560 150 7 35 Gaziosmanpaşa 20.120 2.112.600 177 7 34 Zeytinburnu 29.649 2.964.900 137 8 34 Bahçelievler 20.488 2.151.240 156 7 33 Bayrampaşa 24.169 2.537.745 174 7 33 Çekmeköy 21.956 2.305.380 154 7 33 Fatih 22.777 2.049.930 183 6 33 Beylikdüzü 19.314 2.510.820 125 6 32 Küçükçekmece 22.791 2.279.100 148 7 32 Pendik 21.064 2.211.720 159 6 31 Sultanbeyli 17.072 1.912.064 145 6 31 Esenyurt 13.775 1.515.250 137 7 29 Kağıthane 28.768 2.589.120 191 7 28 Esenler 19.350 1.896.300 165 3 27 Arnavutköy 16.186 1.780.460 165 6 26 Eyüpsultan 29.682 3.265.020 171 9 26 Sancaktepe 17.846 2.105.828 154 6 18 Sultangazi 16.371 1.718.955 162 7 17

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