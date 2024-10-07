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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İstanbul Tiyatro Festivali'nde Shakespeare rüzgarı

        İstanbul Tiyatro Festivali'nde Shakespeare rüzgarı

        Shakespeare'in üç büyük klasiği 'Hamlet', 'Macbeth' ve 'III. Richard' üç usta yönetmenin yorumuyla Kasım ayında 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nin konuğu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:57
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        Tiyatro Festivali'nde Shakespeare rüzgarı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Shakespeare’in üç büyük klasiğini tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Hamlet
        Hamlet

        20 yıl aradan sonra tekrar festivale konuk olan usta yönetmen Declan Donnellan’ın rejisi ve 165 yıllık tarihinde pek çok unutulmaz oyuna imza atmış Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun usta oyuncularının performansıyla, her detayında ayrı bir lezzet barındıran Hamlet, 7 ve 8 Kasım’da DasDas’ta izleyici karşısına çıkacak.

        Macbeth
        Macbeth

        30 yılı aşan kariyeri boyunca ülkesinde almadığı tiyatro ödülü neredeyse kalmayan yönetmen Nikita Milivojević’in, ülkenin kültürel kimliğine katkı sağlamış en önemli kurumlardan biri kabul edilen Sırbistan Ulusal Tiyatrosu ile sahneye koyduğu gerçeküstü Macbeth yorumu 12 ve 13 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda N Kolay’ın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda sahnelenecek.

        III. Richard
        III. Richard

        Festivale her gelişi büyük heyecan yaratan topluluk Schaubühne Berlin ise, on yılın ardından yönetmen Thomas Ostermeier’in yönetiminde, yıldız oyuncu Lars Eidinger’in başrolünde oynadığı III. Richard’ı 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM sahnesine taşıyacak. MeylDiageo’nun katkı sağlayan kuruluş olarak destek verdiği gösteri, Zorlu PSM’nin yüksek katkıda bulunan mekân sponsorluğunda gerçekleşecek.

        Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de başlayacak, 19 Kasım’a kadar sürecek. Festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program; ücretsiz yan etkinlik takvimi ise tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler adresinde görülebilir. Festivalin biletleri Passo'da satışa çıktı.

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Shakespeare
        #tiyatro
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