İstanbul Tiyatro Festivali'nde Shakespeare rüzgarı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Shakespeare’in üç büyük klasiğini tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hamlet

20 yıl aradan sonra tekrar festivale konuk olan usta yönetmen Declan Donnellan’ın rejisi ve 165 yıllık tarihinde pek çok unutulmaz oyuna imza atmış Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun usta oyuncularının performansıyla, her detayında ayrı bir lezzet barındıran Hamlet, 7 ve 8 Kasım’da DasDas’ta izleyici karşısına çıkacak.

Macbeth 30 yılı aşan kariyeri boyunca ülkesinde almadığı tiyatro ödülü neredeyse kalmayan yönetmen Nikita Milivojević’in, ülkenin kültürel kimliğine katkı sağlamış en önemli kurumlardan biri kabul edilen Sırbistan Ulusal Tiyatrosu ile sahneye koyduğu gerçeküstü Macbeth yorumu 12 ve 13 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda N Kolay’ın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda sahnelenecek. III. Richard Festivale her gelişi büyük heyecan yaratan topluluk Schaubühne Berlin ise, on yılın ardından yönetmen Thomas Ostermeier’in yönetiminde, yıldız oyuncu Lars Eidinger’in başrolünde oynadığı III. Richard’ı 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM sahnesine taşıyacak. MeylDiageo’nun katkı sağlayan kuruluş olarak destek verdiği gösteri, Zorlu PSM’nin yüksek katkıda bulunan mekân sponsorluğunda gerçekleşecek.

Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de başlayacak, 19 Kasım’a kadar sürecek. Festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program ; ücretsiz yan etkinlik takvimi ise tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler adresinde görülebilir. Festivalin biletleri Passo'da satışa çıktı.