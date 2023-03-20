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İstanbul İmsakiye 2023 Takvimi yayınlandı: İstanbul iftar saati ve sahur vakti ne zaman, ilk sahura kaçta kalkılacak?

2023 İstanbul İmsakiye Takvimi: İstanbul iftar saati ve sahur vakti ne zaman?

Ramazan ayına sayılı günler kalırken imsak vakti, sahur saati, iftar saati ve teravih saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da il il 30 günlük İmsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, İstanbul İmsakiye 2023 de duyuruldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Diyanet'in duyurduğu 2023 İstanbul imsakiye takvimi ile "İlk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti vakti ezanı kaçta okunuyor?" soruları yanıt buldu. İşte, İstanbul imsakiye takvimi 2023...

Giriş: 20.03.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayı için geri sayım sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul başta olmak üzere il il 30 günlük imsakiye takvimi de paylaşıldı. İstanbul imsakiye 2023 takvimi ile İstanbul sahur saati, iftar saati, imsak vakti ve teravih namazı saatleri de netlik kazandı. Buna göre, 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye takvimi 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

    İSTANBUL İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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