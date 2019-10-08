İstanbul İhracatçıları’ndan eylülde yüzde 31’lik ihracat artışı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB),2019’un Eylül ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İİB, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 oranında arttırdı. İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, “İhracatta başarılı bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim. İstanbul İhracatçı Birlikleri, Eylül ayında 180’den fazla ülkeye ihracat yaparak, yüzde 31 oranında bir ihracat artışı sağladı. İİB, Türkiye’de, ihracatını en yüksek oranlı arttıran ikinci birlik oldu” dedi. İİB, 2019’un ilk dokuz ayında ise ihracatında yüzde 5.8’lik bir artış sağlayarak, toplamda 5 milyar 320 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB, Eylül’de başta İtalya, Irak, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere 180’den fazla ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında İtalya’ya fındık ve römorkör; Irak’a kümes hayvanları, et, mobilya; Almanya’ya fındık, kağıt- karton, mobilya; ABD’ye şekerli mamuller, çikolatalar; Birleşik Krallık’a ise kağıt ve karton ürünleri ön plana çıktı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, “İhracatta başarılı bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim. İstanbul İhracatçı Birlikleri, Eylül ayında 180’den fazla ülkeye ihracat yaparak, yüzde 31 oranında bir ihracat artışı yakaladı. İİB, Türkiye’de, ihracatını en yüksek oranlı arttıran ikinci birlik oldu. Yılın ilk dokuz ayına baktığımızda; bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 5.8 oranında arttırarak, 200’den fazla ülkeye toplamda 5 milyar 320 milyon dolarlık ihracat yaptığımızı görüyoruz. Eylül ayında değer bazında en fazla İtalya’ya ihracat gerçekleştirdik. İtalya’ya yaptığımız ihracatta fındık ve römorkör ihracatı ön plana çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki fuarlar için düzenlediğimiz Türkiye milli katılım organizasyonlarımız, alım heyetlerimiz, eğitim faaliyetlerimiz ile birlikte, ekim ayı için de ihracat artışı öngörüyoruz” dedi.