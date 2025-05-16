Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.523,45 %-0,19
        DOLAR 38,8354 %0,31
        EURO 43,4841 %0,05
        GRAM ALTIN 3.967,07 %-1,65
        FAİZ 45,17 %-2,42
        GÜMÜŞ GRAM 39,95 %-1,72
        BITCOIN 103.652,00 %0,18
        GBP/TRY 51,5703 %-0,13
        EUR/USD 1,1198 %0,10
        BRENT 64,93 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 6.486,16 %-1,65
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı nisan ayında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, en çok yeni uçuş ekleyen Avrupa ülkeleri arasında günlük ortalama 196 yeni uçuş ile Türkiye'nin 4. sırada olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz uçak trafiğinde Avrupa'da ikinci sırada yer aldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa’da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı bin 387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 350 London Heathrow Havalimanı takip etti.” dedi.

        İstanbul Havalimanı’nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Uraloğlu, “Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4. sırada yer aldı. Bu tablo, ülkemizin hava lojistiğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

        2025 yılı Nisan ayında iç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye’nin zirveye oynadığını belirten Uraloğlu, “Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye’nin öne çıktığını belirterek, “Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 219,8 kalkışla Avrupa’da 5. sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10. sırada yer aldı” açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu ayrıca Türkiye’nin günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktığını vurgulayarak, “2025 yılı Nisan ayında günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen Türkiye, Avrupa’da 4. sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Habertürk Anasayfa