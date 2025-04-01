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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yoğun sis | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yoğun sis

        İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Özellikle Boğaz bölgesinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:10
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        İstanbul'da yoğun sis
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        İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

        AA'da yer alan habere göre megakentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki Boğaz bölgesinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısmen etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise büyük bir kısmını kapladı.

        Yine Çamlıca Tepesi ve çevresindeki binaların bir kısmı da sisin altında kaldı. Sisin kapladığı Büyük Çamlıca Camii'nin ise sadece minareleri ve kubbesinin bazı bölümleri açıkta kaldı.

        Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

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