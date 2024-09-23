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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da servis aracı binaya çarptı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da servis aracı binaya çarptı

        İstanbul Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan servis minibüsü binaya çarptı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:55
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          Küçükçekmece'de, Ersin A. idaresindeki servis minibüsü, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.

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          Minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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