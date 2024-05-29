İstanbul'da emekli olmak: Her 6 haneden 1'i emekli, 3 emekliden 1'i ise çalışıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

İstanbul'da emekli olmak: Her 6 haneden 1'i emekli, 3 emekliden 1'i ise çalışıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

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İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşayan emeklilerin yaşam koşullarını ve emekli hanelerini resmi kaynaklar, yüz yüze yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler ile yapılan hesaplamalar üzerinden inceledi ve İstanbul’da Emekli Olmak Raporu’nu açıkladı.

İşte o raporun sonuçları…

İstanbul'da bulunan her 6 haneden biri emekli aylığı ile geçiniyor. Her 10 haneden 1'i ise en düşük emekli aylığı geçinmeye çalışıyor. İstanbul’da aktif çalışan bir birey olmayan ve sadece emekli aylığı ile geçinen 811.040 hanenin olduğu ölçüldü. Sadece emekli aylığı ile geçinen hane oranı ise tüm haneler içerisinde %16,8 olarak hesaplandı. Her 10 haneden 1’inin ise en düşük emekli aylığı ile geçinen emekli haneler olduğu görüldü.

İstanbul'da neredeyse her 3 emekliden biri resmi olarak çalışmaya devam ediyor. Yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmış tüm vatandaşların yüzde 28,4'ü çalışmaya devam ediyor. İstanbul’da emeklilerin de dahil olduğu yaşlılık aylığı alanların 2 milyon 420 bin kişi olduğu belirtilirken toplamda her beş kişiden birinin aktif olarak çalışmadığı, pasif gelire sahip sigortalı oldukları görüldü.

İstanbul'da EYT'den faydalananların yüzde 52,2'si yani her 2 EYT'liden 1'i çalışmaya devam ederken, Türkiye genelinde EYT'den faydalanıp çalışmaya devam edenlerin oranı yüzde 47,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da 100 m2‘lik ortalama bir konut fiyatı 2010 yılında 224 emekli maaşına denk gelirken 2024 yılında ortalama konut fiyatı 460 emekli maaşına çıktı.

İstanbul’da sadece emekli maaşıyla geçinen toplam kiracı hane sayısı 148 bin 420 oldu. Yani emekli maaşıyla geçinen her 5 haneden 1'i kirada yaşıyor. Emekli olduğunu ve hanede çalışan olmadığını söyleyen emekli hanelerin mülkiyet durumuna bakıldığında bu hanelerin %18,3’ünün kiracı olduğu görüldü. İstanbul’da sadece emekli maaşıyla geçinen toplam kiracı hane sayısı ise 148.420 olarak hesaplandı.

İstanbul’da kiracı olan iki kişilik emekli hanesinin ortalama yaşam maliyeti Nisan ayında 24 bin 991 liraya ulaştı.

Emeklilik sebebiyle çalışmayan vatandaşların duygudurum istatistiklerinin İstanbul ortalamasıyla benzer seyrettiği görüldü. Emeklilerin olumlu duyguları ortalamanın altındayken kaygı seviyeleri İstanbul ortalamasının üzerinde oldu. Emeklilerin stres seviyeleri daha düşük, üzüntü seviyeleri ise İstanbul ortalamasıyla aynı oldu. Çalışma hayatından uzaklaşmış ve düzenli gelir sahibi olan İstanbullu emeklilerin duygudurum seviyelerinin İstanbul ortalamasına yaklaşması dikkat çekti.

İstanbul'da emeklilerin yüzde 15,6'sı "ödemelerimi yapamadım, borca girdim" derken, yüzde 14,2'si "aslında pek geçinemedim", yüzde 54,4'ü ise "kıt kanaat geçinebildim" diyebildi. Geçinebildiğini söyleyen emeklilerin oranı sadece yüzde 15,8 oldu.