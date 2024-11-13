Meteoroloji hava tahmin raporu yayınlandı: İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?
Türkiye yavaş yavaş kış mevsimine doğru hazırlık yapıyor. Kışın habercisi olan yağışların ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'a ne zaman yağış düşeceği de araştırılıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte, meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'un 5 günlük hava raporu...
- 1
Sonbahar mevsiminin son günlerini yaşıyoruz; hava durumu kış mevsimine doğru geçiş yaparken yağışlar da kendini göstermeye başladı. Meteoroloji, yaptığı 5 günlük hava tahminleriyle yağmurun haberini verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte, 13-17 Kasım İstanbul hava raporu...
- 2
İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre; İstanbul 13 Kasım Çarşamba günü ile 16 Kasım Cumartesi arasında yağmurlu olacak. Pazar günü ise yağışsız bir gün geçirecek mega kent, bulutlu olacak.
- 3
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bilecik hariç olmak üzere, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın, güneydoğu tarafında ise pus ve yer yer sis görülecek.
-
- 4
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU