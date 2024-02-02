Arabulucu tutanağı işsizlik ödeneği için kanıt olur

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İşsizlik ödeneği alabilmek için işçinin iş akdinin kendi kastı veya kusurundan dolayı feshedilmemesi gerekir. Elbette son 3 yılda en az 600 gün prim gününün bulunması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışması koşulu da vardır. Ancak, bu koşulları yerine getirmiş olsa bile işçi kendi kastı veya kusurundan dolayı işsiz kalmışsa işsizlik ödeneği alamaz.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen işten çıkış koduna bakar. SGK’ya bildirimi ise işveren yapar. İşsizlik maaşı almak için işsizlik fonunun kurulduğu tarihten bugüne kadar 19 milyon 88 bin 777 kişi başvurmasına karşın, bunların ancak 10 milyon 417 bin 560 kişi alabildi.

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Başvuranların yaklaşık yarısının işsizlik maaşı alamamasının sebeplerinden biri işverenin işten çıkış kodunu işsizlik ödeneği verilmesini engelleyen kodlardan bildirmiş olmasıdır. İşsizlik ödeneği alınabilen kodlar genellikle aynı zamanda işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesini gerektiren kodlar olduğu için kıdem tazminatı ödemek istemeyen işveren kendisine uygun gelen kodu bildirebiliyor.

İŞKUR, işten çıkış kodu işsizlik ödeneği almaya hak kazanacak kodlar arasında yer almayan işçiye işsizlik maaşı bağlamıyor.

Ancak, işçi iş mahkemesinde dava açtığında ihbar ve/veya kıdem tazminatı kazanırsa ya da mahkeme kararında fesih işleminin 4447 Sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında yapıldığı yönünde bir ifadeye yer verilirse İŞKUR işçinin işsiz kaldığı süreye ait işsizlik ödeneğini geriye dönük ödüyor. İşçinin, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması zorunludur. İşçinin kesinleşmiş mahkeme kararından önce yaptığı başvurular da süresinde yapılmış kabul edilir. Her halükarda kesinleşen karardan itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekir.

ARABULUCU TUTANAĞI İLE DE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINABİLİR

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Tarafların anlaşması üzerine konusuz kalan mahkeme kararıyla başvurulması halinde, feshin 4447 Sayılı Kanun kapsamında yapıldığını gösteren anlaşma tutanağı veya protokol ya da ihbar/kıdem tazminatı ödendiğini gösterir bordro ya da banka dekontunun ibraz edilmesi gerekir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin yakın tarihli bir kararında (35. Hukuk Dairesi, Esas No: 2022/1214, Karar No: 2023/1776) kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin arabuluculuk son tutanağının İŞKUR’a verilmesi halinde işsizlik maaşının faiziyle ödenmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu davada işçi, ücretleri düzenli ödenmediği için iş akdini haklı fesih yaptığı halde işveren işten çıkış bildirimini “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” başlıklı (03) koduyla yaptı. İşçi arabulucu tutanağı ile birlikte başvurduğu halde İŞKUR, işverene yazı göndererek işten ayrılışa ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi. İşveren istifa ve ibraname yazısını gönderince de işsizlik ödeneği talebini geri çevirdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar, işçiye kıdem tazminatı ödenmesine dair arabuluculuk son tutanağının da yeterli olduğunu ortaya koyması açısından önem taşıyor. Kararda, işçinin arabuluculuk tutanağını vermiş olmasının yeterli olduğu, İŞKUR’un işverenden ayrıca belge bilgi istemesine gerek olmadığı kaydedildi.

Arabuluculuk tutanağının yeterli görülebilmesi için işçiye ihbar ve/veya kıdem tazminatı ödendiği, iş akdinin işçi tarafından haklı sebeple feshedildiği, fesih işleminin 4447 Sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında yapıldığı hususlarının açık bir şekilde tutanağa geçirilmesi gerekir.

İşten çıkış koduna göre işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı hakkı İşten çıkış kodu İşsizlik ödeneği Kıdem tazminatı 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Alamaz Alamaz 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Alamaz Alamaz 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) Alamaz Alamaz 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi Alır Alır 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi Alır Alır 8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Alamaz Alamaz 9 Malulen emeklilik nedeniyle Alamaz Alamaz 10 Ölüm Alamaz Alamaz 11 İş kazası sonucu ölüm Alamaz Alamaz 12 Askerlik Alır Alır 13 Kadın işçinin evlenmesi Alamaz Alır 13 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Alamaz Alır 15 Toplu işçi çıkarma Alır Alır 16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Alamaz Alamaz 17 İşyerinin kapanması Alır Alır 18 İşin sona ermesi Alır Alır 19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) Alamaz Alamaz 20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) Alamaz Alamaz 21 Statü değişikliği Alamaz Alamaz 22 Diğer nedenler Alamaz Alamaz 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih Alır Alır 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih Alır Alır 25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Alır Alır 26 Disiplin kurulu kararı ile fesih Alamaz Alamaz 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih Alır Alır 28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih Alır Alır 29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Alamaz Alamaz 30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) Hak kazanmaz Alamaz 31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih Kazanır Alır 32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih Kazanır Alır 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi Kazanır Alır 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih Kazanır Alır 35 6495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş Hak kazanmaz Alamaz 36 OHAL/KHK (KHK ile işyerinin kapatılması) Hak kazanmaz (*) Alır 37 FETÖ/PYD Nedeni ile İşten Çıkarma (KHK ile Kamu görevinden çıkarma) Hak kazanmaz Alamaz 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma Hak kazanmaz Alamaz 39 696 KHK ile Kamu işçiliğine geçiş Hak kazanmaz Alamaz 40 696 KHK ile Kamu işçiliğine geçilmemesi sebebi ile çıkış Hak kazanmaz (**) Alır 41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler Hak kazanmaz Değişir 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması Kazanamaz Alamaz 43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması Kazanamaz Alamaz 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması Kazanamaz Alamaz 45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması Kazanamaz Alamaz 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması Kazanamaz Alamaz 47 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması Kazanamaz Alamaz 48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi Kazanamaz Alamaz 49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi Kazanamaz Alamaz 50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması Kazanamaz Alamaz