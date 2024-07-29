İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı | Dış Haberler

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı | Dış Haberler

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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi Mecdel Şems kentindeki futbol sahasına yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısı sonucu 12 kişinin ölmesinin ardından hali hazırda çatışma halindeki İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki tansiyon daha da yükseldi.

İsrail ordusu saldırıdan direkt Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah ise saldırıyla bir bağlantısının olmadığını savundu. İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik Mecdel Şems saldırısına sert bir misilleme yapacağı tehdidinin ardından başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerden vatandaşlarına uyarı geldi.

ABD ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Mecdel Şems olayından kaynaklı bölgede artan tansiyon nedeniyle Lübnan'daki uçak seferlerini aksatan değişikliğin meydana geldiği belirtilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı. REKLAM Açıklamada, "Lübnan'da tam kapsamlı bir savaş korkusu, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki şiddetli çatışmalar son haftalarda arttı." ifadesi yer aldı. Avustralya Avustralya hükümeti de vatandaşlarına daha önce yayınlanan ve mevcut gelişmelerin ardından güncellenen Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi.

Hükümetin açıklamasında, "Güvenlik durumunun istikrarsızlığı ve güvenlik durumunun daha da kötüleşme riski nedeniyle Lübnan'a seyahat etmemenizi tavsiye etmeye devam ediyoruz. Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar devam ederken derhal ülkeyi terk etmelidir. Beyrut havalimanı kapanabilir ve uzun bir süre boyunca ülkeyi terk edemeyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Norveç Norveç'in Beyrut'taki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Norveç vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı ve ülkeye mevcut seyahat uyarıları yinelendi.

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın arttığı uyarısı yapılan paylaşımda, durumun daha kötüye gitmesi halinde Lübnan dışına seyahat seçeneklerinin sınırlı hale gelebileceği de kaydedildi. REKLAM Paylaşımda, böyle bir durumun yaşanması karşısında Norveç Büyükelçiliğinin, vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak için çok sınırlı kaynaklara sahip olacağı da hatırlatıldı. Almanya Almanya da diğer ülkeler gibi daha önceki Lübnan'a seyahat uyarısını güncelledi. 26 Haziran'daki güncellemeye göre Alman vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan yazılı açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı. Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi. İngiltere

REKLAM İngiltere'nin, Ekim 2023'te vatandaşlarına yaptığı ülkeyi terk etme tavsiyesi ise geçerliliğini koruyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Bakanlık, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan'daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Lübnan'a tüm seyahatlere karşı uyarıyor." açıklaması yapıldı. İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı füze ve top atışları olduğunu belirtilen uyarıda, Beka Vadisi ile Litani nehrinin kuzeyinde de riskler bulunduğu kaydedildi. Seyahat uyarısında Lübnan'daki yabancı misyonların etrafında protestolar yapıldığı anımsatılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Tansiyonun yüksek olduğu bölgede gerginlik çok kısa sürede artabilir, Lübnan'dan çıkış rotalarını etkileyebilir. Siyasi ve güvenlik durumlarının kötüye gitmesi halinde Lübnan dışına ticari seferler ciddi şekilde aksayabilir, kısa süre kala iptal edilebilir, tüm ülkedeki yollar kapatılabilir. İngiliz Büyükelçiliğinin sağlayabileceği yardım kısıtlı olabilir. Eğer şu an Lübnan'daysanız ayrılmanızı tavsiye ediyoruz." REKLAM Dışişleri Bakanlığının acil durumda tahliye gerçekleştiremeyebileceği de vurgulanan seyahat uyarısında, herkesin şahsi tahliye planı yapması tavsiye edildi.

Belçika Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler ışığında İsrail, Filistin toprakları ve Lübnan'a tüm seyahatlerin iptal edilmesi tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca Belçika vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmeleri de önerildi. Fransa Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik saldırı şiddetle kınandı.

"Yeni bir askeri çatışmayı tırmandırmayı önlemek için her şeyin yapılması" gerektiği belirtilen açıklamada, Fransız vatandaşlarının Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri tavsiye edildi. İsveç İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan duyuruda, "Lübnan'daki durum tehlikeli ve öngörülmez, bu nedenle İsveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı. REKLAM İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Defalarca söyledim, yine söylüyorum: İsveç vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesi veya söz konusu ülkeye gitmekten kaçınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Danimarka Dışişleri Bakanlığı ise X hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlarının Lübnan'a yapacakları seyahatleri durdurmasını tavsiye ederken, ülkeyi terk etmelerini istedi. - Hollanda Hollanda Dışişleri Bakanlığının, Lübnan'a seyahatten kaçınılması ve bu ülkedekilerin acilen ayrılmaları yönünde 26 Haziran’da verdiği uyarının hala devam ettiği bilgisine yer verilen internet sayfasında, “Lübnan için seyahat tavsiyesinin renk kodu kırmızıdır. Durumunuz ne olursa olsun oraya seyahat etmeyin. Başınız belaya girerse Hollanda Büyükelçiliği size her zaman yardımcı olamayabilir." ifadeleri yer alıyor.

Hollanda merkezli Transavia Havayollarının Amsterdam-Beyrut seferleri iptal edilirken, bilet satış sayfasında gelecek 1 hafta boyunca Beyrut’a sefer olmadığı görülüyor. İrlanda İrlanda da daha önce yaptığı Lübnan'a seyahat uyarısını güncelledi. REKLAM 27 Haziran'da İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle İrlanda, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme" çağrısı yapmıştı. İrlanda Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin kısa sürede daha da fazla tırmanabileceği belirtilmişti.

Bu durumun Lübnan'dan ayrılmayı da etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlık, tüm İrlanda vatandaşlarına imkan varken ticari seferlerle ülkeden ayrılmayı şiddetle tavsiye ediyor." ifadesi kullanılmıştı. Lübnan'a uçak seferleri ertelendi Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak olan bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu. MEA’nın uçak seferlerine ilişkin yaptığı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, MEA’nın Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini bu akşamdan yarın sabaha kadar ertelediği kaydedildi. Erteleme nedeninin detayına değinilmeyen açıklamada, uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahından itibaren yeniden başlayacağı aktarıldı.